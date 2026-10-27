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Olihně působí jako tvorové z jiné planety. Umějí přepisovat instrukce pro vlastní bílkoviny. DNA přitom nechávají beze změny

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Lidské tělo vytváří bílkoviny podle genetických instrukcí. Olihně však mají v rukávu pozoruhodný trik: dokážou ve velkém upravovat mezikrok mezi DNA a hotovou bílkovinou. Nová studie v časopise Cell odhalila tisíce takových změn a ukázala, že mohou ovlivňovat vlastnosti buněčných strojů. Proč jsou hlavonožci v tomto ohledu tak výjimeční?
Olihně působí jako tvorové z jiné planety. Umějí přepisovat instrukce pro vlastní bílkoviny. DNA přitom nechávají beze změny

Olihně působí jako tvorové z jiné planety. Umějí přepisovat instrukce pro vlastní bílkoviny. DNA přitom nechávají beze změny

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 17:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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