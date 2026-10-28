Nejhorší pivo ze supermarketu: Češi ho kupují každý víkend a vůbec neví, co v něm všechno je

Basa nejlevnějších lahví patří k víkendovému nákupu stejně samozřejmě jako čerstvé pečivo. Složení na etiketě si přitom u regálu přečte jen málo zákazníků. A kdo to udělá, dozví se obvykle jen pár strohých slov.
Jednu značku, která by byla nejhorší pro každého, určit nejde. Slabá místa levného piva se schovávají ve složení, které povoluje zákon, a v chuti, kterou odhalí teprve ochutnávka naslepo.
Pivo se dnes pije hlavně doma
Podle Českého svazu pivovarů a sladoven vypil loni každý obyvatel Česka v průměru 121 litrů piva, což je nejméně v historii jeho statistik. Na hospody a restaurace přitom připadlo jen zhruba 28 procent spotřeby. Zbytek si lidé odnesli z obchodů a vypili doma, na chalupě nebo u grilu.
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Zhruba každé třetí prodané pivo je výčepní, typicky desítka. Právě mezi výčepními pivy najdete nejlevnější lahve v regálu.
Třetina sladu smí chybět
Co se smí prodávat jako pivo, určuje vyhláška č. 248/2018 Sb. Základem má být slad, voda a chmel, případně chmelové výrobky. Slad dává pivu typickou chuť, vůni i barvu, protože látky, které za ně odpovídají, vznikají v obilném zrnu právě při sladování.
Slad smějí pivovary podle vyhlášky nahradit jinými surovinami až do třetiny extraktu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Tatáž vyhláška ale pivovarům dovoluje slad částečně nahradit. Až třetinu extraktu, ze kterého pivo vzniká, smí místo něj dodat hlavně:
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Výsledek se pořád legálně prodává jako pivo.
Pokud tedy na etiketě vedle ječného sladu uvidíte některou z těchto surovin, víte, že část sladu zastoupilo něco jiného.
Chmelové produkty prozradí nejméně
Vyhláška rozlišuje tři podoby chmele. Za chmel počítá kromě sušených hlávek také pelety a prášky, ve kterých zůstávají jen přirozené části rostliny. Chmelovými výrobky rozumí extrakty a silice vzniklé fyzikální úpravou, v praxi třeba výtažky získané pomocí etanolu nebo oxidu uhličitého. Třetí skupinu tvoří výrobky upravené chemicky.
Sem patří i tetrahop. Německý výrobce BarthHaas ho nabízí jako vodný roztok upravených chmelových kyselin, který se do piva dávkuje až po kvašení. „Snižuje náklady, zvyšuje hořkost piva a zároveň působí jako stabilizátor pěny,“ uvedl pro Novinky předseda Sdružení přátel piva Tomáš Erlich.
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Kupující se o tom všem z lahve většinou nedozví, protože na etiketě obvykle stojí jen obecné spojení „chmelové produkty“. Odborník z České zemědělské univerzity Tomáš Maier přitom připomíná, že pivovary s chmelovými výrobky pracují běžně a horší pivo z nich automaticky nevzniká. Celými hlávkami podle jeho vyjádření z roku 2024 chmelí z velkých tuzemských pivovarů jen Budvar.
Ochutnávka naslepo ukázala velké rozdíly
Jak levná piva obstojí v chuti, zjišťovala redakce portálu Arecenze v testu zveřejněném letos v červenci. Pět degustátorů ochutnalo naslepo patnáct světlých piv do 13 Kč za lahev, mezi nimi i privátní značky obchodních řetězců. Ty mimochodem vaří zavedené tuzemské pivovary.
Zvítězila Platan Desítka z Protivína za 9,90 Kč, která porazila i dražší soupeře. Na opačném konci skončila piva, u kterých testeři popisovali vodovou chuť, nakyslý dozvuk, přehnanou pěnivost a v jednom případě až mýdlovou pachuť. U posledního vzorku autorka testu připustila, že mohlo jít o vadnou lahev nebo špatné skladování.
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Které desítky v degustaci skončily na chvostu, najdete v testu odkazovaném pod článkem.
Na co se dívat u regálu
Prvním vodítkem je údaj, jestli kupujete výčepní pivo, nebo ležák. Druhým je složení, kde cukr, škrob, rýže či nesladované obilí prozradí, že část sladu zastoupila jiná surovina. Samotné chmelové produkty bez bližšího určení vám toho moc neřeknou.
A cena? Ochutnávka naznačila, že ani pár korun navíc kvalitu nezaručuje. Nejjistější cestou tak zůstává vyzkoušet několik značek a zapamatovat si tu, která vám opravdu chutná.
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Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-248, https://www.arecenze.cz/clanky/test-15-levnych-piv-2026/, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-byznys-komodity-dluhopisy-zajem-o-pivo-pada-spotreba-je-na-historickem-minimu-305009, https://spotrebitelzakvalitou.cz/users/files/tema-dne/Web_Tema_Pivo-XII-18.pdf, https://barthhaas.com/en/product/tetrahop-goldr, https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-spotreba-piva-v-cesku-loni-klesla-na-historicke-minimum-40575611, https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-klasicky-chmel-nahradily-extrakt-a-produkt-nektera-piva-se-uz-skoro-ani-nevari-40484929