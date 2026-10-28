Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Nový tým, hlášky a příliš mnoho Kapitánů. Avengers: Doomsday sází v nové ukázce na jistotu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Už brzy uvidíme první část závěrečné duologie Avengers, v níž nepůjde o nic menšího než o záchranu multivesmíru. Dosud poslední spot Avengers: Doomsday ukazuje to, co trailery dosud trochu opomíjely.
Nový tým, hlášky a příliš mnoho Kapitánů. Avengers: Doomsday sází v nové ukázce na jistotu

Nový tým, hlášky a příliš mnoho Kapitánů. Avengers: Doomsday sází v nové ukázce na jistotu

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 08:05

Reklama
Další články z Kinobox.cz
TV tipy: Druhý Beetlejuice, temný Batman i hororová nadílka
TV tipy: Druhý Beetlejuice, temný Batman i hororová nadílka
Top kina ČR: Film Kluci to vidí jinak než holky kina nezachránil. Ondříček svedl bitvu s Ovečkou Shaun
Top kina ČR: Film Kluci to vidí jinak než holky kina nezachránil. Ondříček svedl bitvu s Ovečkou Shaun

Uplynulý víkend vtrhly do kin tři slibné novinky, které mohly pomoci oživit českou návštěvnost. Úplně se to...

Ještě šílenější než Vyšehrad? Filmová Lajna útočí s nahláškovaným trailerem a Langmajerem
Ještě šílenější než Vyšehrad? Filmová Lajna útočí s nahláškovaným trailerem a Langmajerem

Nejen fanoušci Laviho se dočkají svého oblíbeného sportovního fanatika v kinech, v kinosálech se objeví i...

Do Ulice vtrhne nová zásadní postava. Seriálová veteránka zatopí nové milostné dvojici
Do Ulice vtrhne nová zásadní postava. Seriálová veteránka zatopí nové milostné dvojici

Nekonečný seriál Ulice přivítá další důležitou hereckou posilu, která může navíc zásadně otřást jednou...

Kinobox Daily: Prequel jedné z největších sérií všech dob. Bumblebee sází na emoce místo explozí
Kinobox Daily: Prequel jedné z největších sérií všech dob. Bumblebee sází na emoce místo explozí

Bumblebee je akční sci-fi Travise Knighta (aktuálně půjde do kin jeho animák Wildwood: Tajemství zakázaného...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.