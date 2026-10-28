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Na bolševník raději pozor: Styk pokožky s jeho šťávou se může značně vymstít

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Dennívýzva
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Bolševník je nebezpečná rostlina, která trápí především zahrádkáře. Pokud přijdete do styku s jeho šťávou, může to na vás zanechat nepříjemné příznaky.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 08:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

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