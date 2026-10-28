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Luxfery jsou zpátky a vypadají lépe než kdy dřív. Skleněné kostky z paneláků dnes zdobí moderní koupelny i kuchyně

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Luxfery znovu dobývají moderní interiéry. Zjistěte, jak je využít v koupelně, kuchyni nebo chodbě.
luxfery

luxfery

Zdroj: Mirage
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 28.10.2026 08:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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