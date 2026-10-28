Luxfery jsou zpátky a vypadají lépe než kdy dřív. Skleněné kostky z paneláků dnes zdobí moderní koupelny i kuchyně

Pamatujete si na skleněné kostky v panelákových chodbách, koupelnách nebo na schodištích? Ještě nedávno patřily mezi první věci, kterých jsme se při rekonstrukci zbavovali. Jenže luxfery hlásí velký návrat a současní architekti s nimi dokážou doslova kouzlit. Propouštějí světlo, chrání soukromí a dokážou zajímavě rozdělit prostor. Navíc už dávno nemusí vypadat jako za socialismu.
Luxfery skvěle ladí. Zdroj: Replus Bureau
Móda v bydlení má zvláštní smysl pro humor. Co jsme před pár lety považovali za naprostý přežitek, dnes znovu obdivujeme na fotografiích designových interiérů. Přesně takový osud potkal luxfery. Skleněné tvárnice, které si mnozí spojují s panelákovými chodbami a starými koupelnami, se znovu objevují v moderních bytech, rodinných domech i zajímavých architektonických realizacích. Luxfery mají jednu vlastnost, kterou běžná zděná příčka nenabídne. Umí oddělit dvě místnosti, aniž by je připravily o světlo. Proto se skvěle hodí do menších bytů, tmavších chodeb a místností bez vlastního okna.
Od panelákových chodeb k designovým interiérům
Přestože si luxfery spojujeme především se socialismem, jejich historie sahá mnohem dál. Předchůdci dnešních skleněných tvárnic pomáhali už v 19. století přivádět denní světlo do sklepních prostor pod ulicemi velkých měst. Moderní duté skleněné tvárnice se začaly vyrábět ve 30. letech minulého století. V Československu se postupně zabydlely především ve veřejných budovách, na schodištích a v bytových domech. Po revoluci ale jejich obliba výrazně poklesla. Lidé chtěli modernější bydlení a skleněné kostky jim příliš připomínaly minulost. Dnes je situace jiná. Luxfery znovu využívají také mladší architekti, kteří oceňují jejich výrazný vzhled a schopnost propouštět světlo. Místo rozsáhlých prosklených stěn se přitom často objevují jako promyšlený detail, který dodává interiéru charakter.
Do koupelny dokonale zapadnou. Zdroj: luxferymania.cz V koupelně zajistí soukromí, ale neuberou světlo
Koupelna patří mezi místa, kde luxfery dávají velký smysl. Představte si malou místnost bez okna, do které proniká denní světlo pouze otevřenými dveřmi. Pokud část příčky nahradíte skleněnými tvárnicemi, můžete ji příjemně prosvětlit, aniž byste přišli o potřebné soukromí. Luxfery se hodí také jako součást sprchového koutu. Na rozdíl od obyčejného průhledného skla dokážou díky strukturovanému nebo matnému povrchu rozostřit pohled dovnitř. Přitom působí vzdušněji než klasická vyzděná stěna. Důležitý je ale správný výběr. Ne všechny luxfery poskytují stejnou míru soukromí. U hladkých čirých variant mohou být siluety výraznější, zatímco matné nebo silně strukturované sklo je lépe rozptyluje. Pokud tedy plánujete luxferovou stěnu přímo u sprchy nebo toalety, vyplatí se konkrétní provedení předem vyzkoušet.
Efektivně oddělí prostor
Otevřené dispozice jsou příjemné, ale ne každému vyhovuje, když je z obývacího pokoje vidět přímo na kuchyňskou linku. Luxferová příčka může vytvořit nenápadnou hranici mezi jednotlivými zónami, aniž by prostor opticky zmenšila tak výrazně jako plná stěna. Zajímavě vypadají například v kombinaci se dřevem, betonem, jednoduchými kuchyňskými dvířky nebo kovovými prvky. Uplatnění najdou také mezi kuchyní a předsíní, kde mohou přivést denní světlo do jinak tmavého prostoru.
Zapomeňte na jediné provedení. Dnešní luxfery mají mnoho podob
Pokud se vám při slově luxfery vybaví pouze průhledné kostky s výrazným vzorem, možná budete překvapení. Dnes jsou k dostání hladké, matné, jemně strukturované i barevné varianty. Zajímavě působí také kouřové sklo, které může dodat interiéru elegantnější vzhled. Do minimalistických koupelen se hodí především čiré nebo mléčné provedení s jednoduchými liniemi. Barevné luxfery naopak mohou být výrazným dekorativním prvkem, zejména pokud je zkombinujete s neutrálním okolím. Jen pozor, abyste to nepřehnali. Luxfery jsou samy o sobě dost výrazné. Pokud k nim přidáte několik dalších retro prvků, nápadné obklady a výrazné barvy, snadno vytvoříte interiér, který bude připomínat spíše rekonstrukci z devadesátých let než současné bydlení.
Někdy vytvoří i krásný designový prvek. Zdroj: Mirage Než začnete bourat, zjistěte, co luxfery skutečně zvládnou
Přestože luxfery vypadají jako stavebnice, jejich montáž není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Skleněné tvárnice nejsou určené k přenášení zatížení nosné konstrukce, a proto jimi nelze bez dalšího nahradit jakoukoli stěnu. Potřebují správné ukotvení, vhodný montážní systém a dostatečně pevný podklad. V koupelně je důležité také správné utěsnění a provedení spár, které budou vystavené vlhkosti. Samotné sklo se čistí poměrně snadno, ale zanedbané spáry mohou celkový dojem rychle pokazit. U větších příček proto raději přenechte návrh i montáž odborníkům. Pozornost si zaslouží také použití luxfer v obvodových stěnách. Běžné skleněné tvárnice nemusí splňovat současné požadavky na tepelnou izolaci. Pokud je chcete využít v exteriéru, vybírejte systém s odpovídajícími tepelnětechnickými parametry a nechte jeho vhodnost posoudit projektantem.
Zdroj: obkladyvilimek.cz, archspace.cz, housebeautiful.com Fotogalerie: Díky skleněným tvárnicím získáte více denního světla. Zdroj: iStock Zdroj: iStock Do koupelny dokonale zapadnou. Zdroj: luxferymania.cz Luxfery se tu staly doslova "královnami" interiéru. Zdroj: BekArch Luxfery dodávají interiéru skvělý architektonický ráz. Zdroj: Lauri Brothers Součástí bytu jsou i luxfery. Zdroj: Replus Bureau Luxfery skvěle ladí s režným zdivem. Zdroj: Replus Bureau Ne, nejsou to luxfery! Teď už to vím... Zdroj: Mirage