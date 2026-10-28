Příznaky nesnášenlivosti lepku přehledně: Projevuje se i kožními reakcemi a únavou

V posledních letech se stále více lidí potýká s problémem nesnášenlivosti lepku, což je stav, který způsobuje nepříjemné symptomy a omezuje kvalitu života postižených.
Nesnášenlivost lepku se projevuje různými příznaky a může se lišit v závažnosti u jednotlivých pacientů. Někteří lidé mohou pociťovat pouze mírné obtíže, zatímco jiní trpí vážnými symptomy, které ovlivňují jejich každodenní život.
Mezi nejčastější příznaky nesnášenlivosti lepku patří zažívací potíže, jako jsou nadýmání, průjem, zvracení nebo ztráta chuti k jídlu. Navíc mohou postižení lidé trpět únavou, hubnutím, bolestmi kloubů, kožními vyrážkami nebo poruchami nálady, říká doktorka Jillian Kubala. Průjem, zácpa a zapáchající výkaly
U osob s celiakií dochází po konzumaci lepku k zánětu tenkého střeva. To poškozuje střevní sliznici a vede ke špatnému vstřebávání živin, což má za následek značné zažívací potíže a časté průjmy nebo zácpy.
Časté průjmy mohou způsobit závažné zdravotní problémy, jako je nerovnováha elektrolytů, dehydratace a únava. Lidé s celiakií navíc mohou mít bledé a zapáchající výkaly kvůli špatnému vstřebávání živin. Únava
Mnozí lidé s autoimunitními poruchami, včetně celiakie, se často cítí unavení. K této únavě může přispívat několik faktorů, včetně chronické bolesti, poruchy spánku, deprese a úzkosti nebo zánětu. Celiakie
může být spojena také s vyšším rizikem anémie z nedostatku železa, která ovlivňuje vaši schopnost produkovat zdravé červené krvinky. To může způsobit několik závažných vedlejších účinků, včetně snížené hladiny energie a únavy.
Kožní reakce
Nesnášenlivost lepku ovlivňuje také vaši pokožku. Jedním z projevů celiakie je puchýřovité kožní onemocnění zvané dermatitis herpetiformis. Ačkoli každý člověk s celiakií je citlivý na lepek, někteří lidé s tímto onemocněním
mají pouze kožní příznaky bez běžných zažívacích příznaků. Kromě toho bylo prokázáno, že prostřednictvím bezlepkové diety dochází ke zlepšení několika dalších kožních onemocnění. Patří mezi ně např. lupénka, alopecie či chronická kopřivka. Fotografie: Pxhere Deprese a úzkost
Lidé se zažívacími problémy mohou být náchylnější k úzkostem i depresím než ti, kteří nemají žádné základní onemocnění.
Deprese a úzkost jsou zvláště časté u lidí s celiakií. Několik teorií naznačuje, jak může nesnášenlivost lepku ovlivňovat depresi. Patří mezi ně např. poruchy nálady, cerebrální hypoperfuze či změny ve střevním mikrobiomu. Nevysvětlitelný úbytek hmotnosti
Ačkoli to může být způsobeno různými faktory, nevysvětlitelný úbytek hmotnosti může být vedlejším účinkem nediagnostikované celiakie. Přitom neočekávaná změna hmotnosti je
častější u dětí s celiakií, zejména mladších 3 let. Je to proto, že se u nich častěji vyskytují závažné gastrointestinální příznaky, jako je ztráta chuti k jídlu, průjem a neprospívání. U dospělých se sice může objevit úbytek hmotnosti, ale zdá se, že je vzácný.
Zdroj:
Healthline
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Příznaky nesnášenlivosti lepku přehledně: Projevuje se i kožními reakcemi a únavou zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.