Tyhle boty nosily naše babičky už před téměř 70 lety. Dnes je módní poradkyně zase doporučují, protože ubírají nohám až 10 let

Stačí se podívat do zrcadla. Jedna obyčejná lodička na noze působí jako tečka za kotníkem, zatímco jiná nohu opticky protáhne a chodidlo zmenší. Za tímhle rozdílem stojí jednoduchý nápad jedné pařížské návrhářky, který přežil desetiletí a letos je znovu v obchodech. Seniorky ho dobře znají, jejich vnučky ho teprve objevují.
Béžová splyne s nohou, černá špička zkrátí chodidlo
Řeč je o dvoubarevných botách, kterým se v módním světě říká two-tone. Většina boty je v tělové béžové a jen špička je černá. Béžová část se opticky slije s pokožkou nebo s tělovými punčochami, takže noha vypadá delší. Tmavá špička naopak chodidlo vizuálně zkrátí a celá noha pak působí štíhleji a lehčeji.
Rozdíl nejlépe poznáte, když vedle sebe postavíte tmavou a tělovou lodičku. Černá bota na světlé noze vytvoří ostrou hranici, na které oko zůstane viset. U béžové takový předěl chybí, pohled sjede plynule až ke špičce a teprve tam se zastaví.
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Že by boty samy ubraly ženě deset let, samozřejmě nikdo nezměřil. Hollywoodská stylistka Anita Patrickson ale před několika lety pro americký magazín Who What Wear zařadila výrazné boty mezi pět kousků, které podle ní vzhled omladí, a redakce k tomu vybrala hlavně boty s páskem přes patu. Přesně takové jsou i ty dvoubarevné.
Pařížský nápad z roku 1957
Autorkou triku je Gabrielle Chanel. Svoje dvoubarevné boty představila v roce 1957 a vyrobil je pro ni pařížský obuvník Raymond Massaro, jehož dílna pro značku Chanel šije dodnes. Prvním modelem byla lodička s volnou patou, kterou na noze držel jen tenký pásek. Aby v ní žena vydržela chodit celý den, přidal se do pásku pružný prvek.
Chanel chtěla, aby žena vystačila s jediným párem od rána do večera. Béžová s černou se hodila k celému šatníku, takže odpadla potřeba ladit boty barvou k šatům, jak bylo do té doby zvykem. Pozdější šéfdesignér Karl Lagerfeld tvar obměňoval sezonu co sezonu, takže kontrastní špičku postupně dostaly i úplně jiné typy obuvi.
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Dvoubarevná obuv se vrátila na přehlídková mola i do ulic. Módní weby ji řadí mezi hlavní boty roku 2026 a vedle klasické béžové s černou se dnes prodávají i jiné barevné dvojice. Návrháři si s kontrastem hrají odvážněji a obě barvy na botě rozkládají po svém. Na přehlídkách pro letošní podzim a zimu to ukázal třeba Ferragamo na dvoubarevných jehlových lodičkách.
K tomu se přidává obliba bot s otevřenou patou. Stylistky je na podzim doporučují i na malém podpatku a takovým lodičkám se přezdívá kačenky. Malý podpatek je pohodlnější než jehla a v kombinaci se dvěma barvami pořád nohu hezky protáhne.
K čemu dvoubarevné lodičky obout
Velkou výhodou dvoubarevných lodiček je, že nepotřebují složitý outfit a obstojí i vedle docela strohého oblečení. Hodí se třeba k:
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Ženy, které nemají rády podpatky, mohou sáhnout po plochých balerínách se stejným kontrastem. I u nich tmavá špička chodidlo opticky zkrátí a světlá část nohu prodlouží.
Na co se dívat při výběru
Při nákupu se vyplatí hlídat hlavně odstín světlé části. Čím víc se béžová blíží barvě vaší kůže nebo punčoch, tím lépe s nohou splyne a tím spolehlivěji celý trik funguje.
Přečtěte si také: Největší chyba seniorek z Česka. Pořád ji opakují a vypadají kvůli tomu o 10 let starší Při výběru dvoubarevných lodiček rozhoduje hlavně odstín světlé části a pásek přes patu, který netlačí ani nepadá. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Druhou věcí je pohodlí. Pásek přes patu by neměl tlačit ani padat, a pokud boty plánujete nosit celý den, sáhněte raději po nižším a širším podpatku. Dobře padnoucí pár vám vydrží řadu sezon, protože tahle klasika se z módy nikdy úplně nevytratila.
Zdroje: https://sandrascloset.com/?p=213925, https://collections.vam.ac.uk/item/O1312036, https://www.vogue.cz/clanek/fashion/trendy/selene-oliva/spicate-satenove-i-jedovate-jake-boty-se-budou-nosit-letos-na-podzim, https://www.lifee.cz/7-druhu-bot-ktere-ovladnou-rok-2026-trendy-modely-vam-nesmi-chybet-v-botniku-e7e4c, https://www.prozeny.cz/clanek/krasa-a-moda-modni-radce-co-obout-v-zari-5-trendy-paru-ktere-modni-ikony-nosi-mezi-letem-a-podzimem-104848, https://wearedore.com/blogs/editorial/french-essentials-the-chanel-slingback, https://www.whowhatwear.com/ageless-fashion-items, https://www.iglanc.cz/modni-trendy/trend-moda-modni-kousek-tydne-co-se-nosi-inspirace-two-tone-shoes-coco-chanel/