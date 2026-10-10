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Výběr naslepo: První bankomat spořitelny v roce 1989 vůbec netušil, kolik máte na účtu

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Když Česká státní spořitelna spustila 1. prosince 1989 na pražském Václavském náměstí první bankomat pro veřejnost, stroj nebyl propojen se žádnou bankovní sítí. Pracoval v přísném offline režimu, neznal zůstatek na účtu klienta a veškeré výběry ukládal na magnetickou disketu. Bezpečnost banky stála pouze na denním limitu tisíc korun a seznamu zakázaných karet, který zaměstnanci do automatu každé ráno ručně nahrávali.
Pohled na Václavské náměstí v Praze zaplněné davem lidí během revolučních dnů na konci roku 1989

Pohled na Václavské náměstí v Praze zaplněné davem lidí během revolučních dnů na konci roku 1989

Zdroj: ŠJů ( cs:ŠJů ) / Wikimedia / CC BY-SA 3.0
Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 10.10.2026 08:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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