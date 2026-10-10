Výběr naslepo: První bankomat spořitelny v roce 1989 vůbec netušil, kolik máte na účtu

Když Česká státní spořitelna spustila 1. prosince 1989 na pražském Václavském náměstí první bankomat pro veřejnost, stroj nebyl propojen se žádnou bankovní sítí. Pracoval v přísném offline režimu, neznal zůstatek na účtu klienta a veškeré výběry ukládal na magnetickou disketu. Bezpečnost banky stála pouze na denním limitu tisíc korun a seznamu zakázaných karet, který zaměstnanci do automatu každé ráno ručně nahrávali.
V pátek 1. prosince 1989 žila celá Praha překotnými politickými změnami. Od brutálního zásahu na Národní třídě uplynuly pouhé dva týdny, na Václavském náměstí den co den demonstrovaly statisíce lidí a generální stávka z konce listopadu definitivně zlomila moc komunistického režimu. Přímo v centru tohoto revolučního vření, v budově městské pobočky České státní spořitelny na Václavském náměstí číslo 42, se však odehrála ještě jedna premiéra. Nenápadná, tichá, ale pro každodenní život budoucích desetiletí naprosto přelomová: do provozu byl slavnostně uveden první bankomat určený pro běžnou veřejnost.
Zatímco lidé na náměstí cinkali klíči a hltali čerstvé výtisky svobodného tisku, před výdejním stojanem ve zdi spořitelny se začali zastavovat zvědavci. Z pohledu tehdejšího československého občana šlo o technologii jako ze západního vědeckofantastického filmu. Do otvoru v kovovém panelu stačilo zasunout plastovou kartičku, na klávesnici naťukat čtyřmístný číselný kód a ze štěrbiny po chvíli bzučení a cvakání mechaniky vyjela skutečná papírová hotovost. Málokdo z přihlížejících však tušil, jak neuvěřitelně křehká a manuální technologie se za lesklým čelním panelem ve skutečnosti ukrývá.
Deset měsíců tajného testování: Jak bankomat zkoušeli vyvolení zaměstnanci
Ačkoliv se dveře k bankomatu pro běžné klienty otevřely až v mrazivém prosinci 1989, samotný přístroj stál na Václavském náměstí už od začátku roku. Vedení České státní spořitelny jej nechalo dovézt a nainstalovat v lednu 1989. Šlo o výdejní automat americké značky NCR, pořízený za devizové prostředky. Celých deset měsíců však stroj sloužil výhradně v přísně střeženém interním režimu.
Česká spořitelna ve svých historických archivech uvádí, že testovacími průkopníky se stalo přibližně tisíc kmenových zaměstnanců banky, kteří k tomuto účelu obdrželi vůbec první platební karty. Data o výběrech z prvního bankomatu ukládal počítač na magnetickou disketu, kterou zaměstnanci spořitelny každý večer ručně odnášeli k dávkovému zpracování.
Dlouhé měsíce zkušebního provozu byly nutností. Bankovní technici museli důkladně prověřit nejen spolehlivost podavačů bankovek, ale především chování stroje při manipulaci s československým oběživem. Domácí bankovky měly jiné rozměry, tloušťku papíru i tuhost než západní dolary či marky, na které byly mechanismy NCR původně konstruovány. Ještě větší výzvu však představovala organizace celého procesu. Stroj totiž musel fungovat ve světě, kde neexistovala žádná elektronická komunikace mezi pobočkou a centrálním bankovním systémem.
Dvě diskety uvnitř trezoru: Jak fungoval offline záznam transakcí
Když dnes přijdete k libovolnému bankomatu, přístroj během několika sekund naváže zabezpečené spojení s autorizačním centrem, ověří stav vašeho bankovního účtu, zkontroluje disponibilní zůstatek a okamžitě vám strhne vybranou částku. V Československu roku 1989 však nic takového nebylo technicky představitelné. Telekomunikační síť byla beznadějně zastaralá, běžné telefonní linky trpěly chronickým nedostatkem kapacity a dedikované datové okruhy pro bankovnictví jednoduše neexistovaly.
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První československý bankomat proto fungoval v režimu stoprocentního
off-line provozu. Stroj byl zcela odříznutý od okolního světa a představoval samostatný autonomní počítač uzamčený v masivním trezorovém těle. Veškerá jeho softwarová inteligence a paměť stály na technologii, která byla tehdy vrcholem dostupnosti – na pružných magnetických disketách. Uvnitř přístroje pracovaly dvě disketové mechaniky, z nichž každá plnila přesně vymezený úkol: První disketa (systémová): Obsahovala operační systém přístroje, řídicí program pro ovládání mechanických podavačů a především aktuální databázi zakázaných karet, takzvaný blacklist. Druhá disketa (transakční): Sloužila jako záznamové médium. Při každém úspěšném výběru na ni procesor zapsal přesný řádek transakce – čas provedení operace, číslo vložené karty a vydanou částku.
Jakmile klient kartu zasunul a zadal PIN, stroj porovnal číslo účtu s černou listinou na systémové disketě. Pokud karta na seznamu zablokovaných nefigurovala, bankomat vydal požadovanou hotovost, zapsal záznam na druhou disketu a kartu vrátil. O tom, zda má majitel karty na svém skutečném bankovním kontě vůbec nějaké peníze, neměl přístroj v danou chvíli ani nejmenší ponětí.
Ranní a večerní rituál: Peníze v tašce a noční jízda do výpočetního střediska
Offline provoz kladl obrovské nároky na lidskou obsluhu. Dnešní bankomaty plní a servisují specializované bezpečnostní agentury v neprůstřelných vestách a pancéřovaných vozech. V roce 1989 se však o celý chod starali přímo řadoví zaměstnanci pobočky na Václavském náměstí. Ti museli každý pracovní den absolvovat rutinu, která by dnes působila jako z jiné galaxie.
Plastová karta České státní spořitelny nesla magnetický proužek s číslem účtu a kódem, který offline bankomat porovnával pouze s lokální černou listinou na systémové disketě.
Před začátkem provozu museli bankovní úředníci dojít k trezoru, vzít obyčejnou tašku napěchovanou bankovkami a za běžného provozu projít pobočkou až k servisním dvířkům bankomatu. Zde ručně doplnili kovové zásobníky hotovosti. Večer po uzavření pak následovala pečlivá uzávěrka: přístroj se znovu odemkl, zbylá hotovost se přepočítala a zaměstnanci fyzicky vyjmuli transakční disketu se záznamy celého dne.
Tato disketa byla následně fyzicky dopravena do centrálního výpočetního střediska České státní spořitelny. Teprve tam operátoři data načetli do sálového počítače a jednotlivé výběry se se zpožděním 24 až 48 hodin promítly do zůstatků na sporožirových účtech. Stejnou cestou putovala data opačným směrem: pokud některý klient svůj účet přečerpal, nahlásil ztrátu karty nebo se dostal do potíží, jeho číslo se zapsalo do nové verze blacklistu. Tuto aktualizovanou disketu pak bankovní úředníci každé ráno vložili zpět do stroje.
Proč lidé nemohli bankomat vybrat do nekonečného mínusu
Skutečnost, že bankomat neznal skutečný zůstatek na kontě, přirozeně vyvolává otázku: co bránilo vynalézavým jedincům v tom, aby z přístroje vybrali peníze, které na účtu nikdy neměli? V centrálně plánované ekonomice, kde byl
peněžní oběh a nedostatek valut přísně hlídán státní mocí, spočívala ochrana banky v důmyslné kombinaci tří bezpečnostních bariér: Striktní denní limit 1 000 Kčs: Bez ohledu na to, jak vysoký obnos měl klient uloženo na sporožiru, přístroj mu během jednoho kalendářního dne nevydal více než rovných tisíc československých korun. Částka byla zakódována přímo v řídicím programu a mechanika neumožnila limit překročit. Přísný výběr držitelů karet: Karty se nevydávaly na potkání. K bankomatu se zpočátku dostali pouze prověření klienti s dlouhodobě vedeným sporožirovým účtem, na který jim pravidelně chodila mzda ze stálého zaměstnání. Rychlé zablokování a osobní odpovědnost: Pokud někdo vybral tisícikorunu z prázdného účtu, jeho číslo se při večerním zúčtování okamžitě dostalo na černou listinu. Hned následující ráno už bankomat kartu odmítl. Navíc identita majitele byla bance přesně známa a způsobený debet vedl k okamžitému vymáhání se všemi pracovněprávními a trestními důsledky.
Z dobového pohledu byl přitom denní limit 1 000 Kčs velmi štědrý. Podle údajů Českého statistického úřadu dosahovala
průměrná hrubá měsíční mzda v roce 1989 hodnoty zhruba 3 170 Kčs. Jediný povolený denní výběr z bankomatu tak představoval téměř třetinu celoměsíčního výdělku běžného pracujícího. Pro běžné rodinné nákupy potravin, lístků na vlak či drobných potřeb šlo o částku více než dostatečnou.
Favorit stál přes 27 hrubých mezd: Proč nová Škoda 136 L nebyla v roce 1988 levným autem Zelená stokoruna a padesátka: Jaké bankovky v prosinci 1989 z automatu lezly
Když se mechanika bankomatu rozběhla, z výdejní štěrbiny nevyjížděly libovolné bankovky. Zásobníky automatu byly nastaveny přesně na dva konkrétní nominály: padesátikoruny a stokoruny. Výběr částky tisíc korun tak znamenal, že přístroj zákazníkovi vysunul balíček deseti zelených stokorun nebo kombinaci s padesátikorunami.
Pro pamětníky je zajímavý především historický kontext samotných platidel. Hlavní výdejní měnou byla legendární „zelená stokoruna“ vzoru 1961 s vyobrazením hutníka a družstevnice, jejímž autorem byl František Heřman. Tato bankovka obíhala v Československu neuvěřitelných téměř třicet let. Na podzim roku 1989 sice Státní banka československá uvedla do oběhu novou stokorunu s portrétem Klementa Gottwalda, tu však pobouřená veřejnost po 17. listopadu masivně odmítala, lidé ji popisovali hanlivými hesly a skládali z ní vlaštovky. Spořitelna proto do bankomatu doplňovala osvědčené starší emise z roku 1961 spolu s hnědými padesátikorunami vzoru 1987 s motivem Slovenského národního povstání.
Konec offline provizoria: Proč si Česko na skutečný online počkalo do roku 1992
Po pádu železné opony prošlo československé bankovnictví bouřlivou proměnou. Státní monopol se rozpadl, vznikaly nové komerční bankovní domy a do země začali proudit zahraniční turisté a obchodníci vyžadující moderní platební styk. Offline bankomat na Václavském náměstí však ještě nějakou dobu zůstával osamoceným technologickým ostrůvkem.
Skutečná revoluce přišla až o dva a půl roku později. Jak připomínají archivní materiály
České televize, teprve 19. února 1992 uvedla Komerční banka ve své pražské centrále v ulici Na Příkopě do provozu první plnohodnotný on-line bankomat na území tehdejšího Československa (a ve střední Evropě vůbec). Tento stroj byl již nepřetržitě spojen s centrálním autorizačním systémem, dokázal klientovi na obrazovce okamžitě zobrazit přesný zůstatek na účtu a poprvé umožnil výběry také mezinárodními platebními kartami sítě Eurocard/MasterCard.
První stroj České státní spořitelny z prosince 1989 tím završil svou průkopnickou éru. Ačkoliv byl z dnešního pohledu beznadějně pomalý, závislý na disketách a neznal zůstatek na účtu, dokázal v bouřlivých revolučních dnech otevřít cestu moderní bezhotovostní ekonomice. Dnes je tento historický bankomat uložen v podnikovém depozitáři České spořitelny jako tichý pomník doby, kdy se data nepřenášela vzduchem rychlostí světla, ale nosila se každý večer v kapse v podobě černé magnetické diskety.