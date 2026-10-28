Módní návrhářka varuje seniorky. Nenoste tenhle 1 kabát. Myslíte si, že vám ubere roky, ale ve skutečnosti vás dělá o 10 let starší

Stačí se v listopadu rozhlédnout na zastávce tramvaje a hned je jasné, který kus oblečení vládne zimním šatníkům. Černý kabát. Kupujeme ho s pocitem jistoty, protože se zdá, že nemůže zklamat. Módní poradkyně a stylistky, které se věnují ženám ve zralém věku, ale před ním varují.
Pověst, kterou si černá vysloužila
Černá má mezi barvami výsadní postavení. Platí za elegantní, ladí prakticky ke všemu a opticky zeštíhlí. Jeden z českých módních návrhářů ji dokonce označil za univerzální volbu pro toho, kdo chce jeden kabát nosit mnoho sezon.
Právě proto po ní sahají ženy, které chtějí vypadat upraveně a nechtějí nad oblékáním dlouho přemýšlet. Řada z nich věří, že v černém kabátě bude vypadat štíhlejší a o pár let mladší. Jenže s přibývajícími roky se mění pleť i vlasy a černá vedle nich začne působit úplně jinak než ve třiceti.
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Podle stylistky Elizabeth Kosichové, která se specializuje na image, se tvář s přibývajícími lety zjemňuje a kontrast v ní slábne. Vlasy prokvetou šedinami, pleť ztratí barvu a výrazné rysy se uhladí. Hluboká čerň těsně pod bradou pak takový obličej snadno přehluší a dodá mu zbytečně vážný výraz.
Další potíž souvisí se světlem. Tmavá látka vrhá na obličej stíny a žádné světlo mu nevrací. Kruhy pod očima i drobné vrásky kolem nich tak vystoupí víc, než by musely, a celá tvář pak vypadá unaveně.
U kabátu se to projeví výrazněji než u kalhot nebo sukně. Límec a klopy jsou totiž celou zimu přímo u obličeje a každý, kdo na vás pohlédne, je vidí jako první.
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Módní poradkyně Deirdre Nicholasová, která na YouTube radí ženám po padesátce, tvrdí, že díky několika jednoduchým úpravám šatníku může žena omládnout až o deset let. Jednou z jejích rad je rozloučit se s oblečením celým v černém, protože na zralé ženě podle ní snadno působí stroze a unaveně.
Uklidňuje přitom všechny, kdo se bojí o zeštíhlující efekt. Barvy, které doporučuje místo černé, podle ní zeštíhlí podobně, a přesto působí mladistvěji.
Barvy, se kterými v kabátě omládnete
Nejbližší náhradou je tmavě modrá. Eleganci si od černé bere, ke tváři je ale mnohem vlídnější. Hřejivější volbou je tmavá čokoládová hnědá nebo klasický velbloudí odstín, který pleti dodá teplý nádech. Sluší také tlumená petrolejová.
Přečtěte si také: Jedna pojišťovna nově proplácí mladým Čechům i protein. Dají vám až 500 Kč Klasický velbloudí odstín kabátu dodá pleti teplý nádech a patří k barvám, se kterými zralá žena omládne. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Komu sedí světlejší tóny, může zkusit smetanovou, šedohnědou nebo jemnou levandulovou. Světlá látka u krku funguje podobně jako odrazná deska u fotografa, a obličej proto působí odpočatěji. Zmíněný český návrhář navíc připomíná, že vedle černé vydrží v šatníku dlouho i tmavě hnědá a další zemité tóny.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Odstín kabátu Co přinese tmavě modrá nejbližší náhrada černé; eleganci si od ní bere, ke tváři je mnohem vlídnější tmavá čokoládová hnědá, tlumená petrolejová tmavá alternativa, která nepůsobí tak tvrdě klasický velbloudí odstín dodá pleti teplý nádech smetanová, šedohnědá, jemná levandulová pro ty, komu sedí světlejší tóny; světlá látka u krku obličej projasní Když se s černou rozloučit nechcete
Oblíbený černý kabát nemusí skončit v bazaru. Stačí mu dát protiváhu, která rozbije souvislou tmavou plochu. Poslouží k tomu:
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Celočerné oblečení je lepší vynechat. Tmavý kabát si zralá žena dovolit může, o výsledku ale rozhoduje to, co k němu obleče. Pod černý svrchník se proto lépe hodí kalhoty nebo sukně ve světlém odstínu, které celou postavu rozjasní.
Zdroje: https://www.hellomagazine.com/fashion/889584/stylist-reveals-wardrobe-items-ageing-you/, https://restless.co.uk/leisure-and-lifestyle/fashion-and-beauty/stylish-colours-women-over-50-are-wearing-instead-of-black/, https://uk.news.yahoo.com/women-aged-over-50-warned-092008632.html, https://forbes.cz/do-tri-tisic-korun-kvalitu-necekejte-cesti-navrhari-radi-do-jakeho-kabatu-letos-investovat/, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-modni-inspirace-pro-zeny-po-padesatce-cindy-crawfordova-40315178, https://bestlifeonline.com/coat-styling-tips-over-60/, https://bestlifeonline.com/winter-jacket-styling-tips-over-60/