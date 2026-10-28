Našel ji náhodou na internetu a hned další den tam jel. Pavel Callta si v Harrachově koupil chatu, která ho dostala na první pohled

Procházel internet, narazil na nabídku a něco se v něm pohnulo. Druhý den nasedl do auta a bez domluvené prohlídky vyrazil do Harrachova. Na místě potkal údržbáře, požádal ho, jestli se může podívat dovnitř, a ten mu chatu ukázal. „Hitlo mě to do srdce,“ popsal Callta moment, který označil za osudový. Dvanáct pokojů, šedesát lůžek, restaurace s otevřenou kuchyní v alpském stylu, jídelna s krbem pro osmdesát lidí a venkovní après-ski bar. To všechno na adrese Harrachov 628, pár kroků od Čertovy hory a asi půl hodiny chůze od Mumlavských vodopádů. Firma Chata Melody s.r.o. vznikla 21. srpna 2026, veřejně o koupi promluvil až v říjnu.
Improvizovaná prohlídka, která rozhodla o milionech
Calltův příběh o objevení Melody zní jako scénář romantické komedie, jenže s rozpočtem v řádu desítek milionů korun. Kupní cenu nezveřejnil. Nejbližší veřejně dohledatelný údaj pochází ze staršího inzerátu na Bezrealitky.cz, kde byl předchozí provoz na stejné adrese (Penzion Myslivna) nabízen za 29,5 milionu korun. Jde ale o nabídkovou cenu, ne o potvrzenou částku transakce.
Co přesně ho „dostalo na první pohled“? Kombinace, kterou v Krkonoších jen tak nepotkáte: poloha přímo na sjezdovce, výhled do hor a prostor, do kterého šlo otisknout hudební identitu. Na stěnách visí nástroje, název odkazuje na melodii, atmosféra má připomínat „oblíbený song“. Myslivna skončila, Melody začíná.
Třetí projekt, ne první rozmar
Kdo by Calltu podezříval z impulzivního nákupu, měl by se podívat na celý obrázek. Melody je jeho třetí ubytovací podnik, a každý funguje jinak.
- Statek Napořád (Marčovice u Strakonic): venkovský svatební a eventový areál, 9 apartmánů, kapacita 46 osob. Hledal ho půl roku, projel desítky prohlídek.
- Chata Polárka (Pec pod Sněžkou): skupinová horská chata mezi sjezdovkami, 18 pokojů, až 80 hostů, školy, tábory, svatby, vlastní kuchyně. Tady naopak popisuje spontánní nákup po Silvestru.
- Chata Melody (Harrachov): 12 pokojů, 60 lůžek, restaurace, après-ski bar, školní pobyty. Nejsilnější napojení na jeho hudební značku.
Vzorec se opakuje: u horských chat reaguje bleskově, u statku trpělivě hledal. Není to čistá impulzivita, spíš dlouhodobý zájem o typ nemovitosti a velmi rychlé rozhodnutí, když „to sedne“. Melody a Polárka navíc sdílejí kontaktní telefon, což naznačuje společné provozní zázemí.
Statek na prodej, hory na prvním místě
Tři projekty vedle hudební kariéry jsou hodně. Callta to ví. V únoru 2026 oznámil na sociálních sítích, že statek Napořád nabízí k prodeji. Důvod? „Mám toho poslední dobou moc.“ V květnu se na realitním portálu objevil inzerát za 17,5 milionu korun. Zda je prodej uzavřený, veřejně potvrzené není; v rejstříku stále figuruje jako jednatel NAPOŘÁD s.r.o.
Naše čtení je jasné: Callta zjednodušuje portfolio a soustředí se na dva krkonošské provozy. Melody i Polárka jsou horské chaty s celoročním potenciálem, obě cílí na skupiny, školy i individuální hosty. Statek byl krásný sen, ale provozně jiný svět.
Hudba zůstává, nemovitosti jsou paralelní větev
Callta opakovaně říká, že hudba je pořád na prvním místě. Zároveň ale přiznává, že ho rekonstrukce domů baví stejně jako skládání písniček; projekty „odsouhlasí a financuje“ sám, každý provoz běží pod samostatným s.r.o. Nejde o koníček celebrity, která si koupila chalupu. Jde o podnikatelsky vedenou síť s osobním autorským rukopisem.
Jak si Redakce VIPŽivot všimla, Oficiální web Melody už běží, komunikuje ubytování, restauraci, après-ski bar i školní pobyty. Rezervace se řeší přímo přes e-mail a telefon, žádný velký rezervační systém. Přesné datum slavnostního otevření zatím chybí.
Zpěvák, který procházel internet a druhý den stál v cizí chatě s údržbářem jako průvodcem, a za dva měsíce z ní udělal firmu s hudebním jménem. Harrachov dostal svou Melody.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Daniela Linhartová