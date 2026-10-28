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Dušičková výzdoba na hrob: 7 krásných inspirací, které vypadají jako od floristy

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Hledáte inspiraci na dušičkovou výzdobu hrobu? Vybrali jsme pro vás dušičkové věnce, srdíčka, misky, truhlíky i kříže, které jednoduše vyrobíte z chvojí, vřesu a přírodnin! Dušičková …
Dušičková výzdoba na hrob: 7 krásných inspirací, které vypadají jako od floristy

Dušičková výzdoba na hrob: 7 krásných inspirací, které vypadají jako od floristy

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 08:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

Web je určen všem, kdo mají rádi zahradničení, pěstování a pobyt v přírodě. Přináší praktické rady pro péči o okrasné i užitkové rostliny, tipy na sezónní práce, inspiraci pro zahradní design i návody, jak vytvořit příjemné prostředí kolem domu.Čtenáři zde najdou informace o pěstování květin,...

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