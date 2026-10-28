Ondřej Hejma šlápl úplně vedle: Staromák přirovnal k něčemu mnohem horšímu a Češi mu to nedarují

Ondřej Hejma se z Turecka ozval se svým názorem. Nepokoje v Paříži a Římě přirovnal k plnému Staroměstskému náměstí.
Hudebník a komentátor Ondřej Hejma patří k lidem, kteří si rádi rýpou do politiky a toho, co se aktuálně děje. Ostatně jeho reakce přišla i tentokrát. Hejma je momentálně v Turecku, přičemž si během dovolené našel čas na Facebooku komentovat evropské nepokoje. Nicméně přirovnávat je k zaplněnému Staroměstského náměstí, které posloužilo pro klidnou demonstraci kvůli změně ve financování veřejnoprávních médií, to už je dle nás v redakci In-Lifestyle.cz trochu přes čáru.
Úderné přirovnání ještě neznamená přesné přirovnání
U podobných komentářů nebývá největší potíž v tom, že jsou nějak vyhraněné. To k nim ostatně patří. Problém to je ve chvíli, kdy se složitá situace zúží do jedné rádoby efektní věty. Plný Staromák je silný obrat, skoro každý si ho umí okamžitě představit. Nepokoje v Paříži nebo v Římě jsou ale jiný typ události: jiný rozsah, jiné příčiny, jiná práce policie, jiné politické pozadí. Dát to vedle sebe takhle narychlo může znít rázně, jenže přesnost tím dost utrpí.
Nicméně podobný způsob formulování používá Hejma poměrně často a rád. Se svými názory se nezdráhá vyjít na světlo a s ničím se moc nepáře. Není to první výrok, který vyvolal odezvu, a tušíme, že nejspíš ani poslední. Už dříve třeba rýpnul do jiné demonstrace na Staroměstskému náměstí, kdy zase mluvil o „lepševismu“. Těžko to tedy brát jako náhodné uklouznutí. Jde zkrátka o styl, kterým Hejma ve veřejném prostoru argumentuje.
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Provokace sama o sobě problém není. Měřítko ano
Kdo srovnává rozsáhlé zahraniční nepokoje s domácí demonstrací nebo zaplněným náměstím, měl by možná dané akce sledovat trochu bedlivěji. Ostatně Hejmovo vyjádření působí podobně, jako když Andrej Babiš aktuálně popisoval protesty před Sněmovnou skoro jako českou obdobu nepokojů v Kapitolu z roku 2021. Na první poslech takové přirovnání zabere, vyvolá emoci. Pokud se ale dané věci srovnají trošku hlouběji, než co dovolí první dojem, rozdíl je naprosto zřejmý.
Hejma má samozřejmě právo říct, že má z vývoje v Evropě obavu. Jenže obava není totéž co přesný popis situace. Pokud se mají dávat vedle sebe události z různých zemí, měly by sedět aspoň základní parametry: intenzita násilí, zapojení policie, politický kontext, počet lidí v ulicích. Bez toho zůstane místo argumentu prázdné heslo, i když pro spoustu lidé snadno zapamatovatelné.
Výhoda takových výroků je jasná. Jsou krátké, snadno se sdílí a komentář k nim člověk napíše během půl minuty. Publikum se rychle rozdělí: jedni ocení, že někdo mluví natvrdo, druzí namítnou, že taková formulace je úplně zcestná. V redakci máme k té druhé námitce blíž. U známých osobností navíc platí docela prostá věc. Čím silnější příměr použijí, tím víc musí unést. Když neunese, začne se řešit hlavně přehnanost výroku, ne téma samotné. Tady se to stalo skoro ukázkově. Debata o nepokojích v evropských městech by snesla víc než rychlý obraz plného náměstí v centru Prahy.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Ondřej Hejma šlápl úplně vedle: Příměr Staromáku s nepokoji ve Francii a Itálii se ukázal jako naprostý nesmysl byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.