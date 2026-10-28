Android nejde zapnout: jak poznat vybitou baterii, zamrzlý systém a vážnější závadu

Foto: Magnific
Pokud se
telefon s Androidem odmítá zapnout, nemusí to automaticky znamenat vážnou poruchu. Stejně vypadající černá obrazovka může mít několik zcela odlišných příčin. Někdy stačí telefon nechat delší dobu nabíjet, jindy pomůže vynucený restart. Existují ale také situace, kdy je problém v baterii, displeji nebo samotné elektronice zařízení. Důležité je postupovat systematicky a nezkoušet hned obnovu továrního nastavení. Úplně vybitá baterie nemusí na nabíječku reagovat okamžitě
Prvním krokem je ověření, zda má telefon vůbec dostatek energie k zapnutí. Pokud se baterie zcela vybila, nemusí se po připojení nabíječky okamžitě objevit symbol nabíjení. Některá zařízení potřebují určitou dobu, než dokážou znovu spustit systém.
Google ve svých oficiálních pokynech doporučuje při úplném vybití ponechat telefon připojený k nabíječce alespoň 30 minut. Teprve potom má smysl pokusit se zařízení znovu zapnout. Pokud se na obrazovce objeví symbol baterie, znamená to, že telefon alespoň rozpoznává nabíjení. Samotná ikona však ještě nedokazuje, že je baterie v pořádku.
Důležité je také vyloučit závadu nabíjecího příslušenství. Vyzkoušejte jiný kompatibilní kabel, napájecí adaptér a případně také jinou elektrickou zásuvku. Vadný kabel může způsobit, že se telefon nenabíjí, přestože je připojený ke zdroji energie.
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Foto: Magnific
Pozornost si zaslouží také nabíjecí konektor USB-C. Usazený prach nebo textilní vlákna mohou bránit správnému zasunutí kabelu. Konektor si prohlédněte při dobrém osvětlení. Nečistoty se nepokoušejte odstraňovat kovovými předměty, protože by mohlo dojít k poškození kontaktů.
Odlišným problémem je opotřebovaná baterie. Pokud telefon v minulosti vykazoval prudké poklesy procent nabití, samovolně se vypínal nebo fungoval pouze s připojenou nabíječkou, může být jeho akumulátor na konci životnosti. Podobné projevy však mohou způsobovat i jiné závady, takže samotné chování telefonu nestačí ke spolehlivé diagnóze.
Zamrzlý Android může vypadat jako úplně mrtvý telefon
Další častou příčinou je chyba systému.
Android může přestat reagovat na dotyk i zapínací tlačítko, přestože je zařízení stále napájené. V takové situaci pomáhá vynucený restart, který nevyžaduje ovládání obrazovky.
Google doporučuje nejprve podržet zapínací tlačítko přibližně 5 až 7 sekund. U nereagujícího telefonu může být potřeba výrazně delší stisk, například kolem 30 sekund. Přesný postup však závisí na výrobci a konkrétním modelu.
U telefonů Samsung Galaxy výrobce doporučuje současně stisknout boční zapínací tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti. Obě tlačítka je potřeba podržet alespoň 7 sekund, dokud se zařízení nezačne restartovat. Jakmile se objeví logo Samsung a telefon zavibruje, lze tlačítka uvolnit.
Kombinace tlačítek se mezi značkami a modely liší. Není proto vhodné bez rozmyslu zkoušet všechny možné kombinace, protože některé slouží také ke spuštění servisních režimů systému.
Vynucený restart běžně nesmaže fotografie, aplikace ani další uložená data. Jeho účelem je restartovat nereagující zařízení, nikoliv obnovit původní nastavení telefonu.
Pokud se telefon úspěšně zapne, ale problémy se opakují, zkontrolujte dostupné systémové aktualizace a volné místo v úložišti. Podle Googlu mohou nastávat potíže s fungováním Androidu také tehdy, když zbývá méně než 10 % úložné kapacity.
Příčinou opakovaného zamrzání může být rovněž některá nainstalovaná aplikace. K jejímu odhalení slouží nouzový režim, který dočasně deaktivuje stažené aplikace. Jestliže v něm telefon funguje bez problémů, je vhodné prověřit zejména nedávno instalovaný software.
Kdy už problém ukazuje na hardwarovou závadu
Velmi užitečným testem je zavolat na nefunkční telefon z jiného zařízení. Jestliže telefon vyzvání, vibruje nebo reaguje na příchozí hovor, ale obrazovka zůstává černá, může být poškozený displej nebo jeho připojení. Samotný Android přitom může normálně fungovat.
Jiným příznakem je opakované zobrazování loga výrobce. Telefon začne startovat, následně se vypne a celý proces se opakuje. Tento stav se označuje jako
bootloop. Může souviset s chybou systému, ale také s baterií či jinou hardwarovou závadou. Podle samotného loga nelze příčinu určit.
Podezření na vážnější problém roste, pokud zařízení nereaguje ani po dostatečně dlouhém nabíjení ověřeným příslušenstvím a vynuceném restartu. Závada může být v napájecím obvodu, baterii, nabíjecím konektoru nebo základní desce.
Zvláštní opatrnost vyžadují telefony po kontaktu s vodou a přístroje s viditelně deformovanou baterií. Pokud je nabíjecí konektor vlhký, nepřipojujte kabel, dokud zcela nevyschne. Při nafouknuté baterii nebo neobvyklém zahřívání přestaňte zařízení nabíjet a nechte jeho stav posoudit odborným servisem. Telefon se nesnažte násilím otevřít.
Před návštěvou servisu je důležité myslet také na uložená data. Pokud telefon alespoň částečně funguje, pokuste se nejprve zálohovat fotografie, kontakty a další důležité soubory. Jestliže jsou data nenahraditelná a zařízení už nelze spustit, upozorněte servis předem, že je jejich zachování prioritou.
Obnova továrního nastavení by neměla být prvním pokusem o opravu. Odstraňuje totiž uživatelská data uložená v telefonu a při hardwarové závadě nemusí vyřešit vůbec nic. Zvlášť opatrně postupujte v nabídce Recovery, kde se mohou nacházet funkce označené jako „Wipe data“ nebo „Factory reset“.
Pokud telefon nereaguje ani na ověřenou nabíječku, ani na správně provedený restart, další opakované pokusy zpravidla nepřinesou nové informace. V takovém případě má větší smysl odborná diagnostika, která dokáže rozlišit vadnou baterii od problému v elektronice telefonu.
Zdroj:
https://support.google.com/android/answer/7662405?hl=cs-CG
https://support.google.com/android/answer/7664998?hl=cs https://www.samsung.com/cz/support/mobile-devices/galaxy-phone-not-turning-on