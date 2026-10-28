Favorité Tour de France 2027? Evenepoel může těžit z časovek, Vingegaardovi ubývá příležitostí

Pyreneje budou nemilosrdné! Tour 2027 odstartuje ve Skotsku, rozhodnout může etapa s převýšením 5400 metrů
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Pogačar bude usilovat o rekordní šesté vítězství na Tour de France.
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Trasa nabídne 71 kilometrů časovek, nejvíce od roku 2012.
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Do širšího okruhu favoritů patří také Paul Seixas, Isaac del Toro či Florian Lipowitz.
Tour de France 2027 odstartuje 2. července ve skotském Edinburghu a vyvrcholí v Paříži. Oproti předchozímu ročníku nabídne více kilometrů v individuálních časovkách a méně nejtěžších horských etap. Právě tato změna může zásadně ovlivnit souboj o celkové prvenství.
Kdo má největší šanci získat žlutý trikot?
Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG)
Pětinásobný vítěz zůstává největším favoritem. Slovinec ovládl poslední tři ročníky s průměrným náskokem téměř šesti minut a případným šestým triumfem by se osamostatnil v čele historického pořadí. Otazníkem zůstává jeho zdravotní stav po pádu na letošní Vueltě, očekává se však návrat do vrcholné formy.
Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe)
Belgický specialista na časovku může z nové trasy vytěžit nejvíce. Celkem 71 kilometrů proti chronometru představuje nejvyšší porci od roku 2012. V kombinaci s menším počtem náročných horských dojezdů jde o profil, který jeho schopnostem mimořádně vyhovuje. Loňský druhý muž celkového pořadí tak může opět zaútočit na stupně vítězů.
Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike)
Dvojnásobnému vítězi Tour naopak nová podoba závodu příliš nepřeje. Dán vyniká především v dlouhých horských etapách s několika náročnými stoupáními, kterých bude tentokrát méně. Časové ztráty z rovinatých časovek navíc může jen obtížně dohánět.
Paul Seixas (Decathlon CMA CGM)
Teprve dvacetiletý Francouz patří k největším příslibům současné cyklistiky. Při letošním debutu na Tour prokázal schopnost držet krok s nejlepšími vrchaři a solidní výkonnost předvedl také v časovkách. Pokud bude pokračovat ve svém vývoji, může v příštím roce bojovat o první pódiové umístění.
Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG)
Mexický talent letos dokončil Tour na třetím místě, přestože plnil především roli Pogačarova pomocníka. Jeho další účast bude záviset na týmovém programu. Pokud se znovu představí na francouzských silnicích, měl by patřit mezi nejsilnější kandidáty na umístění v první pětici.
Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe)
Německý vrchař už dokázal vystoupat na stupně vítězů Tour, tentokrát však bude muset počítat s trasou, která více vyhovuje jeho týmovému kolegovi Evenepoelovi. Ve hře je proto i možnost, že dostane přednost závod Giro d'Italia. Pokud na Tour nastoupí, zůstane vážným uchazečem o první desítku.
Enric Mas (Movistar)
Jednatřicetiletý Španěl si letos vítězstvím na Vueltě připsal první celkový triumf na Grand Tour. Na Tour de France už v minulosti obsadil páté a šesté místo a nově nabyté sebevědomí mu může pomoci znovu bojovat o elitní příčky.
Mattias Skjelmose (Lidl-Trek)
Dánský závodník skončil letos šestý a patří mezi nejvážnější kandidáty na roli lídra své stáje. Ze silné trojice Skjelmose, Felix Gall a Juan Ayuso má navíc nejlepší předpoklady pro časovky. V jeho případě se jako reálný cíl jeví umístění v první pětici.
Thymen Arensman (Netcompany Ineos)
Nizozemec může těžit především z dlouhých časovek, v nichž patří k nejsilnějším jezdcům mezi kandidáty na celkové pořadí. Má za sebou čtyři umístění v nejlepší desítce závodů Grand Tour a profil ročníku 2027 mu dává solidní šanci na další.
Felix Gall (Lidl-Trek)
Rakouský vrchař bude v roce 2027 závodit v nových barvách. Přestože mu méně horských etap a dvě dlouhé časovky příliš nevyhovují, jeho schopnosti v nejtěžších stoupáních z něj stále dělají nebezpečného soupeře.
P.S.: Do širšího okruhu kandidátů na elitní desítku patří také Richard Carapaz, Oscar Onley, Juan Ayuso, Tom Pidcock, Tobias Halland Johannessen nebo Lenny Martinez.
Tour de France 2027 startuje v Edinburghu. Kompletní průvodce trasou a etapami