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Favorité Tour de France 2027? Evenepoel může těžit z časovek, Vingegaardovi ubývá příležitostí

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Pořadatelé Tour de France představili trasu ročníku 2027 a mezi největšími favority se okamžitě začalo přepočítávat, komu nová podoba závodu nejvíce vyhovuje. Pětinásobný vítěz Tadej Pogačar zůstává hlavním kandidátem na žlutý trikot, výrazně však posílily šance Remca Evenepoela. Naopak dvojnásobný šampion Jonas Vingegaard může doplatit na menší počet náročných horských etap.
Favorité Tour de France 2027? Evenepoel může těžit z časovek, Vingegaardovi ubývá příležitostí

Favorité Tour de France 2027? Evenepoel může těžit z časovek, Vingegaardovi ubývá příležitostí

Zdroj: Red Bull-BORA-hansgrohe
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 08:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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