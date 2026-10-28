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Československo má dvě říjnová data narození. Co se skutečně odehrálo v Praze a o dva dny později v Martině

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Praha slavila 28. října 1918 samostatný stát. V Turčianském Svätém Martině se ale slovenští představitelé k jeho vzniku veřejně přihlásili až o dva dny později — a podle historických pramenů v té chvíli ještě nevěděli, co přesně se v Praze odehrálo. Jak se dvě rozhodnutí spojila v jeden státní příběh?
Československo má dvě říjnová data narození. Co se skutečně odehrálo v Praze a o dva dny později v Martině

Československo má dvě říjnová data narození. Co se skutečně odehrálo v Praze a o dva dny později v Martině

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 08:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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