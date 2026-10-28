Strach ze zubaře může začít už v dětství. Odborníci upozorňují na chyby, které rodiče často přehlížejí

První setkání se zubním lékařem může výrazně ovlivnit, jak bude dítě přistupovat k dalším prohlídkám. Neznámé prostředí, zdravotnické nástroje i nutnost nechat si vyšetřit ústa mohou vyvolávat nejistotu, zvláště pokud dítě předem neví, co ho čeká. Výzkumy přitom ukazují, že obavy ze stomatologického ošetření jsou mezi předškolními dětmi poměrně rozšířené.
Mezinárodní analýza 25 studií zveřejněná v roce 2024 zjistila výskyt dentálního strachu a úzkosti přibližně u 30 procent dětí ve věku od dvou do šesti let. Vyšší pravděpodobnost těchto obtíží měly děti, které dosud zubního lékaře nenavštívily, a také ty, které již měly zkušenost se zubním kazem. Výsledky tak upozorňují na význam včasné prevence a postupného seznamování dítěte se stomatologickou péčí.
První kontrola má přijít mnohem dříve, než si rodiče myslí
Řada rodičů spojuje návštěvu zubaře až s obdobím, kdy má dítě několik mléčných zubů nebo začíná chodit do školky. V České republice se však první preventivní prohlídka doporučuje již mezi šestým a dvanáctým měsícem života. Vyšetření může proběhnout dokonce ještě před prořezáním prvního zubu, protože lékař kontroluje také dásně, sliznice a celkový vývoj dutiny ústní. V tomto věku zpravidla nejde o žádný náročný zákrok, ale především o základní vyšetření a doporučení pro rodiče. Ti se dozvědí, jak správně čistit první zuby, jaké stravovací návyky mohou zvyšovat riziko kazu a na jaké změny si dát pozor. Od jednoho roku věku mají děti v Česku preventivní stomatologické prohlídky hrazené dvakrát ročně, což umožňuje průběžně sledovat vývoj chrupu a včas zachytit případné problémy.
Některé věty mohou dětský strach zbytečně prohloubit
Příprava na návštěvu ordinace začíná už doma a rodiče při ní mohou nevědomky vyvolat obavy, které dítě původně nemělo. Typickým příkladem je opakované ujišťování, že vyšetření nebude bolet, nebo slibování, že mu lékař nebude nic dělat. Taková sdělení mohou dítě upozornit na možnost nepříjemného zážitku a současně vytvořit očekávání, které se nemusí podařit splnit. Vhodnější je jednoduše vysvětlit, že zubař zkontroluje zuby a podívá se, zda jsou zdravé. Pomoci může společná hra na zubní ordinaci, prohlížení obrázkové knížky nebo ukázka, jak vyšetření přibližně probíhá. Zcela nevhodné je používat návštěvu zubaře jako trest za špatně vyčištěné zuby, protože si dítě může spojit zdravotní péči s výhrůžkami a strachem.
Děti potřebují vědět, co se bude v ordinaci dít
Důležitý je také způsob, jakým s malým pacientem komunikuje samotný zubní lékař. V dětské stomatologii se využívá postup, při němž lékař nejprve jednoduchými slovy popíše plánovaný úkon, následně dítěti ukáže pomůcku a teprve potom přistoupí k vyšetření. Dítě tak získává možnost postupně poznat neznámé prostředí a lépe porozumět tomu, co se kolem něj děje. Součástí přípravy může být vyzkoušení polohovacího křesla, seznámení se zubním zrcátkem nebo předvedení některých nástrojů mimo ústa. U úzkostných dětí může pomoci také rozptýlení pomocí pohádky, klidná komunikace nebo postupné navykání na jednotlivé úkony. Pokud dítě projevuje výrazný strach, je důležité přizpůsobit průběh návštěvy jeho věku, schopnosti spolupracovat a aktuálnímu zdravotnímu stavu.
Mléčné zuby mohou způsobit vážné zdravotní komplikace
Dalším problémem je přesvědčení, že zubní kazy u malých dětí není nutné ošetřovat, protože mléčné zuby časem samy vypadnou. Neléčený kaz však může způsobovat bolesti, záněty a v závažnějších případech také abscesy, které dítěti komplikují jídlo nebo spánek. Mléčné zuby navíc plní důležitou funkci při žvýkání, vývoji řeči a udržování prostoru pro pozdější stálý chrup. Jejich předčasná ztráta proto nemusí být bez následků. Riziko vzniku kazů zvyšuje zejména nedostatečné odstraňování zubního plaku a častá konzumace sladkých potravin či nápojů. Prevenci je proto potřeba zahájit již s prořezáním prvního zubu a dítěti zuby pravidelně dočišťovat, dokud nezíská dostatečnou zručnost.
Při silném strachu existují i další možnosti ošetření
U některých dětí přetrvává výrazná úzkost navzdory důkladné přípravě a citlivému přístupu lékaře. V takových případech může stomatolog zvážit další možnosti, které dítěti pomohou potřebné ošetření zvládnout. Patří mezi ně například podávání směsi oxidu dusného a kyslíku, známé jako rajský plyn, která může zmírnit strach a napětí. U závažnějších případů se podle rozsahu zákroku a zdravotního stavu dítěte může přistoupit také k sedaci nebo celkové anestezii. Tyto postupy však vyžadují individuální posouzení přínosů a rizik a nenahrazují běžnou preventivní péči. Právě pravidelné kontroly a včasné ošetření začínajících problémů mohou snížit pravděpodobnost, že dítě poprvé usedne do zubařského křesla až ve chvíli, kdy ho trápí silná bolest.
nzip.cz, vzp.cz, PEAR media