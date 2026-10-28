Arsenal vypadl s týmem ze čtvrté ligy po penaltách. Domácí dělilo od giganta 84 míst v pyramidě anglického fotbalu

Když Conor Haughey v úterý 27. října krátce před desátou večer místního času poslal míč do sítě, na hřiště Highbury Stadium v přímořském Fleetwoodu se vyřítili fanoušci. Trenér Matt Lawlor nezadržel slzy. Jeho tým, jejž podle BBC dělilo od Arsenalu 84 míst v anglické fotbalové pyramidě, právě vyřadil klub, který v květnu získal první ligový titul po 22 letech. A nestalo se to proti dorostu. Arsenal nastoupil s Viktorem Gyökeresem, Kaiem Havertzem, Martínem Zubimendim či Jurrienem Timberem, po přestávce přidal kapitána Martina Ødegaarda. Vystřelil 26krát. Gól dal jediný. Fleetwood v rozstřelu neminul ani jednou a podle Lawlora přitom penalty předem vůbec netrénoval.
Dron, gól a dlouhá obrana
Večer začal bizarně. Zhruba po devadesáti sekundách hry rozhodčí Michael Salisbury zápas přerušil, protože nad stadionem kroužil neidentifikovaný dron. Hráči museli z bezpečnostních důvodů krátce opustit trávník a hra stála zhruba osm minut. Sky Sports uvádí sedm, BBC osm.
Kdo čekal, že pauza jen oddálí nevyhnutelný nástup favorita, se spletl. Ve 21. minutě Aaron Loupalo-Bi přetlačil v souboji mladého obránce Marliho Salmona a poslal domácí do vedení. Highbury vybuchlo.
Fleetwood pak udělal přesně to, co tým ze spodní poloviny League Two proti mistrovi udělat musí. Zalezl do formace 5-4-1, zúžil prostor před vlastní brankou a nechal Arsenal v rozestavení 4-2-3-1 narážet. Čísla BBC mluví jasně: 59 dotyků hostí v pokutovém území Fleetwoodu. Podle nás právě tahle statistika vystihuje celý zápas lépe než výsledek. Arsenal se dostával k brance znovu a znovu, jen mu chyběla přesnost a klid.
Arsenal srovnal, pak přišla červená
Po přestávce Mikel Arteta poslal na hřiště Ødegaarda a tlak zhoustl. Ve 50. minutě, podle AS o minutu dřív, srovnal Gyökeres. Ve chvíli, kdy se zdálo, že papírový rozdíl konečně dorazí i na trávník, se z kontrolovaného souboje stala nervózní honička.
Havertz zahazoval šance. Brankář Jay Lynch v závěru vytáhl zákroky proti Benu Whiteovi i Ødegaardovi. A v 85. minutě, podle BBC a AS v 84., přišel moment, který Arsenalu zkomplikoval dohrávku. Šestnáctiletý Max Dowman po tvrdém zákroku Harrisona Neala vykopl proti soupeři a viděl přímou červenou kartu za hrubé nesportovní chování. Pravidla Anglické fotbalové asociace tím označují použití nebo pokus o použití nepřiměřené síly mimo souboj o míč.
Pro mladíka to má i ligovou dohru. Červené karty se v Anglii přenášejí mezi Premier League, Ligovým pohárem a FA Cupem a Dowman proto podle přehledu suspendovaných hráčů Premier League chybí v ligových kolech 9 až 11. Zda se Arsenal proti trestu odvolá, zatím zdroje neuvádějí.
Zbytek základní hrací doby přežil Fleetwood v přesile bez úhony. Rozhodnout musely penalty.
Pět ran, žádná chyba
Rozstřel byl z pohledu domácích dokonalý. Pořadí podle AS a bet365:
|Pořadí
|Fleetwood Town
|Arsenal
|1.
|Ronan Coughlan ✔
|Martin Ødegaard ✔
|2.
|Harrison Neal ✔
|Kai Havertz ✔
|3.
|Will Davies ✔
|Viktor Gyökeres ✔
|4.
|Andy Cannon ✔
|Bruno Guimarães ✘
|5.
|Conor Haughey ✔
|nekopal se
Jedinou chybou celého rozstřelu byl čtvrtý pokus Bruna Guimarãese. Pravačkou mířil nízko k tyči, Lynch skočil správně a míč vyrazil. Haughey pak měl na noze postup a nezaváhal.
Za pozornost stojí jméno druhého střelce Fleetwoodu. Harrison Neal, hráč, po jehož zákroku se Dowman neudržel, šel o pár minut později k míči v nejtěžší fázi zápasu a proměnil. Tady se podle nás láme rozdíl mezi oběma týmy. Outsider, který podle svého trenéra penalty vůbec nenacvičoval, kopal s klidem lidí, kteří nemají co ztratit. Favorit, který měl celý večer míč, si nakonec musel poradit se situací, kde mu převaha nijak nepomohla.
Od finále k Fleetwoodu za sedm měsíců
Kontrast je o to ostřejší, že Arsenal byl ještě v březnu ve finále Carabao Cupu, kde podlehl Manchesteru City 0:2. V novém ročníku měl ambici porážku napravit. Skončil o tři kola dřív, a to proti soupeři, který se v tabulce League Two pohybuje kolem sestupových příček.
BBC i Sky výsledek řadí k největším šokům v historii Ligového poháru. Pro Arsenal se nabízejí dvě srovnání:
- Bradford City 2012: čtvrtoligový Bradford vyřadil Arsenal ve čtvrtfinále Ligového poháru, rovněž po penaltách, tehdy 3:2. Archivní zpráva UEFA.com zachycuje, jak velký otřes to byl.
- Wrexham 1992: ve třetím kole FA Cupu padl úřadující ligový mistr Arsenal s Wrexhamem ze čtvrté úrovně 1:2. Anglická asociace ho dodnes vede mezi nejslavnějšími pohárovými překvapeními.
Fleetwood se k oběma případům řadí s jedním rozdílem navíc: proti němu nestál tým v přestavbě, ale čerstvý šampion s hvězdnou ofenzivou na hřišti. Rotace přitom byla výrazná. Podle Arseblogu Arteta oproti víkendové výhře nad Evertonem změnil deset hráčů. Jenže v základu byli Gyökeres, Havertz, Zubimendi, Timber, Piero Hincapié i Myles Lewis-Skelly. Sky Sports sestavu výslovně označil za silnou.
Arteta po zápase odmítl, že by tým zápas podcenil. Výhrady k přístupu ani mentalitě prý nemá, hráči ale nevyužili šance a „chyběly jiné věci“. Těžko mu oponovat. Vinu nelze svalit na jedno jméno, rozkládá se mezi neproměněné šance, Dowmanovu ztrátu nervů a jednu nepovedenou penaltu. O ohrožení trenérovy pozice nepíše žádný z důvěryhodných zdrojů.
Co čeká oba kluby
Arsenal nemá čas se vzpamatovávat. V sobotu 31. října hraje ligu na Anfieldu proti Liverpoolu, 7. listopadu hostí Hull City. Vyřazení mu v zimě uvolní program od vložených pohárových termínů, zároveň ale znamená, že první domácí trofej sezony je pryč ještě před listopadem.
Fleetwood se o soupeři ve čtvrtfinále dozví ve středu 28. října po utkání Liverpoolu s Chelsea. Los je naplánovaný po 23. hodině našeho času a čtvrtfinále se má hrát v týdnu od 14. prosince. Postup potvrdila i EFL, pořadatel soutěže.
Lawlor po zápase pro Sky mluvil o „největší noci v historii klubu“, zvlášť vzhledem k tomu, kdo do města přijel. Čeští fanoušci mohli soutěž sledovat v nabídce Nova Sportu a Oneplay, který duel uváděl v programu. Česká stopa v sestavách nebyla.
V úterý večer se ve Fleetwoodu nehrál zápas, který Arsenal odbyl. Hrál se zápas, v němž domácí přečkali osm minut s dronem nad hlavou, hodinu a půl pod tlakem a pět pokusů z jedenácti metrů. Ve městě, kde se většina lidí dosud bavila hlavně o rybolovu a přílivu, teď zná každý jméno Jaye Lynche.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle