Češi si krkovičku v troubě často vysuší. Stačí ji na plechu obložit těmito 6 surovinami

Vepřová krkovice má pověst masa, které v troubě vydrží skoro všechno. Přesto se na nedělním stole často objeví plátky, které se dají žvýkat do nekonečna. Příčina se obvykle skrývá v tom, že maso pečeme holé a bez jakékoliv ochrany. Pomůže jednoduchý postup z jednoho plechu, při kterém se o šťavnatost postará šest obyčejných surovin.
Proč vysychá i maso prorostlé tukem
Krkovice pochází z horní části zad prasete, kde krk přechází v pečeni. Díky tukovým žilkám, které maso prostupují, patří k nejšťavnatějším kusům na pečení. Oproti libové panence proto mnohem lépe toleruje delší pobyt v troubě.
I tučnější maso ale v troubě postupně přichází o vodu. Plátky, které leží na plechu holé, nemají nic, co by je před suchým horkem chránilo, a když se k tomu přidá zbytečně silný žár, rychle ztvrdnou.
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Pomůže, když plátky schováte pod několik vrstev. Ty maso v troubě zakryjí a po celou dobu ho zvlhčují tukem a šťávou, které z nich vytékají.
Plátky místo celého kusu
Krkovici rozkrojte na poctivě silné plátky a paličkou je jen jemně proklepejte. Plátky navíc stráví v troubě mnohem kratší dobu než celá krkovice a propečou se stejnoměrně.
Sůl, pepř a sladkou papriku vetřete do masa z obou stran. Dno pekáče nebo hlubokého plechu potřete tenkou vrstvou sádla, případně oleje, a plátky do něj srovnejte natěsno, aby se navzájem dotýkaly okraji.
Přečtěte si také: Kuchařky ze školních jídelen to dělají desítky let. Rajská omáčka díky 1 kroku nikdy nezkysne Plátky krkovice se v troubě propečou rychleji a stejnoměrněji než celý kus masa. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Šest vrstev, které maso uchrání Hořčice
Jako první přijde na řadu hořčice, kterou rozetřete na každý plátek. K tučnějšímu vepřovému se hodí plnotučná, která je hustá a dobře na mase drží. V hořčici je ocet a jeho kyselost rozvolňuje tuhou svalovou bílkovinu, takže upečené maso vychází křehčí.
Cibule
Cibuli nakrájejte na kolečka a poklaďte jimi hořčičnou vrstvu. Kolečka v troubě postupně měknou, pouštějí vlastní šťávu a ta stéká přímo k masu.
Slanina a klobása
Tenké plátky anglické slaniny a kolečka klobásy slouží jako zásoba tuku. Tuk se během pečení rozpouští a prosakuje do krkovice, která tak nemá kdy vyschnout. Druh klobásy vyberte podle toho, jakou máte doma nejraději.
Přečtěte si také: Zapomeňte na bramborový salát. Češky letos chystají na Vánoce 1 přílohu, po které nikoho netlačí žaludek Zakysaná smetana a sýr
Navrch patří zakysaná smetana. Rozprostřete ji lžící tak, aby zakryla slaninu i klobásu až k okrajům plechu, a posypte ji tvrdým sýrem nastrouhaným na hrubém struhadle. Dokud je plech zakrytý, smetana nad masem drží vlhkost a plátky zůstávají vláčné. Sýr zezlátne až v posledních minutách, kdy z plechu sundáte alobal.
Všech šest surovin a to, co dělají s masem, přehledně shrnuje tabulka:
Surovina Jak ji použít Co udělá s masem Hořčice rozetřete na každý plátek, k tučnějšímu vepřovému se hodí plnotučná kyselost octa rozvolní tuhou svalovinu, upečené maso je křehčí Cibule kolečky poklaďte hořčičnou vrstvu v troubě postupně měkne a pouští vlastní šťávu, která stéká přímo k masu Anglická slanina tenké plátky slouží jako zásoba tuku, který se rozpouští a prosakuje do krkovice Klobása kolečka, druh podle toho, jakou máte nejraději stejně jako slanina slouží jako zásoba tuku, takže maso nemá kdy vyschnout Zakysaná smetana rozprostřete po celém plechu zadržuje nad masem vlhkost, plátky zůstávají vláčné Tvrdý sýr nastrouhaný na hrubém struhadle, posypte jím smetanu po sundání alobalu se zbarví dozlatova Hodina v troubě, většina pod alobalem Přečtěte si také: Brambory na zimu nikdy neskladujte vedle tohoto. Většina Čechů to dělá a za měsíc je vyhazuje
Troubu nastavte na 190 °C a plech do ní vložte zakrytý alobalem. Pod fólií zůstane zhruba 45 až 50 minut, za tu dobu by maso mělo úplně změknout. Fólie udrží v pekáči páru, což se vyplácí u každého masa, které rádo vysychá.
Následně alobal sejměte a sýr nechte bez přikrytí zezlátnout dalších 10 až 15 minut. Na dně zůstane výpek z masové šťávy, tuku a smetany, který poslouží jako hotová omáčka.
Po upečení ještě chvíli počkejte
Vrstvy maso dobře ochrání, přepečení ale nenapraví. Když plech v troubě zapomenete, maso vyschne stejně, ať je obložené čímkoliv. Proto v závěru raději zkontrolujte, jestli už je měkké, a pečení zbytečně neprodlužujte.
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Hotový plech nechte asi deset minut odstát, než začnete porcovat. Za tu dobu se šťáva uvnitř masa usadí a při krájení z něj tolik nevyteče.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-dlouho-pect-platek-krkovice-rady-a-tipy/, https://www.petitchef.cz/articles/veprova-pecene-z-trouby-ktera-nevyschne-jak-zajistit-aby-maso-zustalo-stavnate-aid-44173, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/maso-ocet-grilovani/, https://www.bidfood.cz/o-nas/novinky/maso-jeho-deleni-pouziti-1-veprove-maso, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-mit-dokonale-stavnate-maso-rady-a-tipy/, https://www.apetitonline.cz/jak-na/stavnata-veprova-panenka-teplota-jak-dlouho-pect, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/horcice-krehci-maso/, https://magazin.recepty.cz/clanky/mlynarske-rizky-na-plechu-krasne-stavnate-maso-pripravite-bez-obalovani-a-skoro-bez-prace-3400.html