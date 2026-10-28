Některé vybavení domácnosti stačí vyčistit pouze jednou ročně. Častější péče by představovala zbytečnou práci

Některé vybavení domácnosti stačí vyčistit pouze jednou ročně. Častější péče by představovala zbytečnou práciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Freepik
Článek byl publikován 28.10.2026 07:52
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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