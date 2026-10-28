Tři starty a jeden cíl: Lysá hora v Beskydech

Lysá hora je se svou výškou 1323 m nejvyšší horou Moravskoslezských Beskyd a je považována za královnu těchto hor. Nachází se na katastrech obcí Ostravice, Staré Hamry, Krásná a Malenovice a právě ze tří z těchto obcí je možné se na ni dostat. Samozřejmě, že těch tras na Lysou horu je minimálně deset, ale tyto tři jsou nejoblíbenější. Trasa č. 1: Z Frýdlantu nad Ostravicí
Nejdelší cesta na vrchol Lysé hory začíná ve Frýdlantu nad Ostravicí, kam jezdí vlaky i autobusy pravidelně z Frýdku-Místku a Ostravy i ze směru od Frenštátu pod Radhoštěm. Je to trasa dlouhá 11 kilometrů, vede přes část obce Malenovice a před vrcholem Lysé hory je stoupání na Hradovou.
Pokud jedete autem, můžete dojet až k Bezručově chatě na parkoviště, kde zaplatíte 100 Kč za celodenní stání a odtamtud je to už "jen" 7-8 kilometrů. Pozor mimo parkoviště se tam stát nikde nedá. Potom záleží, jestli si zvolíte ostřejší, ale kratší cestu nebo mírnou okliku, ale na pohodu kolem Ivančeny. Pak počítejte o cca 20 minut delší trasou. Tahle delší cesta kolem Ivančeny je v posledních pár letech moje oblíbená a dávám ji za necelé dvě hodiny. Samozřejmě se zaparkováním u chaty Petra Bezruče. 20 let zpátky to byla necelá hodinka a půl, kopec se za tu dobu zřejmě zvětšil. 😃
Na půl cesty mezi parkovištěm u chaty Petra Bezruče a samotným vrcholem Lysé hory se nachází kamenná mohyla Ivančena (925 m n. m.), postavená na památku pěti skautů, popravených za účast v protinacistickém odboji. Kameny vršící se kolem kříže přikládali kolemjdoucí k uctění památky mrtvých. Kámen po kameni tak začala vyrůstat mohyla, která se v průběhu času, přes nástup komunismu v roce 1948 a následný zákaz Junáka, začínala z malého pomníčku padlým kamarádům stávat symbolem skautské nezdolnosti a protestem proti nesvobodě. Skauti, trampové, ale i obyčejní lidé si výstupem k Ivančeně začali připomínat také další hrdiny protinacistického odboje. Vyjadřovali tím také vzdor proti vládnoucímu bolševismu. Foto: René Pajurek Trasa č. 2: Z Ostravice
Druhá trasa začíná na Ostravici rovněž od železniční stanice, která je konečnou pro všechny vlaky (kvůli přehradě Šance trať dál nevede). Přejdeme přes železniční přejezd, po chvíli přes most přes řeku Ostravici a pokračujeme po asfaltové cestě chatovou oblastí mírným stoupáním po červené turistické značce. Rozcestí Butořanka je podle označníku z Ostravice 4 kilometry a je to zhruba polovina cesty (ta lehčí) na Lysou horu. Na Butořance zahýbáme prudce doleva a přicházíme k několika stavením.
Poslední míjíme po dvaceti minutách stoupání na místě, kde naše cesta kolmo křižuje lesní cestu. Po dalších dvaceti minutách stoupání lesem přicházíme k rozcestí Lukšinec, kde je turistické odpočívadlo. Odtud je to na vrchol už jen 3 kilometry. Tuto trasu na Lysou horu turisté využívají většinou pokud se tam rozhodnou vyrazit vlakem či autobusem. Z vlakového nádrží na Ostravici je to na vrcholek hory blíže než z vlakového nádraží ve Frýdlantě nad Ostravicí.
Trasa č. 3: Z Papežova (Krásná)
Tato poslední trasa začíná v obci Krásná, v místě označeném na mapě i na rozcestníku jako Papežov (600 m n. m.), kde je parkoviště pro 20 aut. Celá cesta z parkoviště až na vrchol Lysé hory je asfaltová a slouží k zásobování turistických chat a meteorologické stanice (vjezd jen s povolením). Tato trasa je také hojně využívaná cyklisty se všemi typy kol, s “elektrickou výpomocí“ nevyjímaje.
Cesta na Lysou horu z Papežova. Foto: René Pajurek
K rozcestníku Pasička dojdeme z parkoviště po necelých třech kilometrech. K této křižovatce dojdeme také, pokud se rozhodneme na Lysou horu vydat z Bílého kříže, což je nejen osada, ale i Boží muka. Kousek od Bílého kříže se nachází experimentální ekologické pracoviště v podobě skleníků, kde se například sleduje množství uhlíku. Po dalších třech kilometrech se dostaneme k rozcestníku Zimný, který je už ve výšce 1050 metrů. Odtud je to na vrchol jen dva a půl kilometru. Pokud si budeme chtít cestu zkrátit, nemusíme jít traverzovitou asfaltkou až na vrchol, ale přímo horskou pěší cestičkou křižující tuto asfaltovou cestu. Výšlap je pak ale náročnější.
Vrcholek Lysé hory s chatou Emila Zátopka 78 metrovým vysílačem v pozadí. Foto: René Pajurek
Celková délka z parkoviště na vrchol Lysé hory je 8,5 km. Výhled na Beskydy není sice tak jedinečný jako při výstupu z Frýdlantu, ale je to nejméně náročná cesta, kde si navíc můžete zvolit jestli půjdete celou dobu po asfaltce nebo kratší přímější cestu s kombinaci asfaltové cesty a horské cestičky.
René Pajurek