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Robert Kodym dal úspory do zámku, kde se propadaly stropy a řádila dřevomorka. Dnes v něm má studio i hudební sál

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Dennívýzva
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Kytarista Lucie a Wanastowých Vjecí koupil zámek s 26 pokoji, rozpadlými krovy a dřevomorkou v trámech. Po čtvrt století říká, že budova je zachráněná.
Robert Kodym

Robert Kodym

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 08:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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