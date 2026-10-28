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KOMENTÁŘ: Čekání na levnější hypotéky? K vlastnímu bydlení může vést jiná cesta

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Dennívýzva
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Doba dvouprocentních úroků je dávno pryč. Průměrná hypoteční sazba v říjnu 2026 dosáhla 5,79 % a rychlý návrat k levnému financování je zatím v nedohlednu. Sazby kolem 5 % jsou novým standardem. Čekání na výhodnější úvěr se i vzhledem k rostoucím cenám nemovitostí nevyplatí.
KOMENTÁŘ: Čekání na levnější hypotéky? K vlastnímu bydlení může vést jiná cesta

KOMENTÁŘ: Čekání na levnější hypotéky? K vlastnímu bydlení může vést jiná cesta

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 28.10.2026 08:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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