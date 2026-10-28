Dron v zimě: proč ani plně nabitá baterie nezaručí bezpečný let

Foto: Magnific
Dron může před startem ukazovat stoprocentní nabití baterie, a přesto mít v mrazu problém s dodávkou potřebného výkonu. Nízké teploty totiž neovlivňují pouze délku letu, ale také schopnost akumulátoru zásobovat motory energií při větším zatížení. Právě proto je zimní létání náročnější, než se na první pohled zdá. Největší chybu přitom může pilot udělat ještě před samotným vzletem.
Moderní drony využívají převážně lithium-iontové akumulátory, jejichž vlastnosti se mění s teplotou. V chladu zpomalují elektrochemické procesy a roste vnitřní odpor článků. Při prudkém stoupání, zrychlení nebo letu proti silnému větru pak může napětí poklesnout výrazněji než za běžných podmínek. Výsledkem je omezený výkon, upozornění na nízké napětí nebo v krajním případě nouzové přistání.
Výrobce DJI ve svých doporučeních upozorňuje, že zvýšení vnitřního odporu baterií je patrné již při teplotách pod 15 °C. To samozřejmě neznamená, že se za chladnějšího počasí nesmí létat. Pilot však musí počítat s odlišným chováním akumulátoru a nespoléhat se pouze na procenta nabití, která vidí na displeji ovladače.
Dron v zimě
Foto: Magnific
Kolik stupňů pod nulou dron skutečně vydrží?
Rozhodující jsou technické specifikace konkrétního modelu. Například DJI Mini 5 Pro i DJI Air 3S mají výrobcem stanovený rozsah provozních teplot od -10 do 40 °C. To ovšem neznamená, že při desetistupňovém mrazu nabídnou stejnou výdrž a výkon jako za příjemného letního počasí.
Zajímavý je také rozdíl mezi provozní a nabíjecí teplotou. U obou uvedených modelů DJI stanovuje rozsah nabíjení baterie od 5 do 40 °C. Akumulátor tedy může pracovat v prostředí pod bodem mrazu, ale po přistání jej nelze bez dalšího začít nabíjet ve stejném chladu.
Také maximální doba letu, kterou výrobce uvádí v technické dokumentaci, vychází z konkrétních testovacích podmínek. Například DJI Mini 5 Pro nabízí deklarovanou maximální výdrž 36 minut se standardní baterií. Tuto hodnotu však nelze považovat za zaručenou délku letu v zimě, zvláště pokud
dron překonává protivítr nebo často mění výšku.
Krátkodobé omezení dostupné kapacity v chladu navíc samo o sobě nemusí znamenat trvalé poškození baterie. Po návratu na vhodnou teplotu se její výkon může obnovit. Jiná situace nastává při nesprávném nabíjení studených článků nebo při jejich nadměrném vybíjení. Takové zacházení už může negativně ovlivnit životnost akumulátoru.
Příprava před startem rozhoduje o bezpečném návratu
Základem zimního létání je správná teplota baterie. DJI v doporučeních pro profesionální drony radí předehřát akumulátory nad 15 °C, v obecném zimním návodu pro své drony při venkovních teplotách pod 5 °C doporučuje zahřát baterii nad 20 °C. Přednost mají vždy pokyny pro konkrétní model.
Nejjednodušším řešením je uchovávat nabité baterie v teple a do dronu je vložit až bezprostředně před startem. Při cestování může pomoci izolované pouzdro nebo vnitřní kapsa bundy, kde nehrozí kontakt baterie s kovovými předměty. Naopak pokusy o rychlé zahřívání na rozpáleném radiátoru či jiným nekontrolovaným zdrojem tepla představují zbytečné riziko.
Ještě
před zapnutím dronu je nutné prohlédnout vrtule, motory, kameru a senzory. Nesmí na nich zůstávat námraza ani sníh. Zvláštní pozornost zaslouží spodní poziční senzory. Rozsáhlé jednolité a silně odrazivé sněhové plochy mohou zhoršovat jejich schopnost rozpoznávat terén.
Po zapnutí je vhodné nechat dokončit kontrolu systémů, ověřit stav baterie, správné určení domácího bodu a nastavení automatického návratu RTH. Výrobce DJI doporučuje po vzletu přibližně minutu klidně viset poblíž místa startu. Baterie se při odběru proudu postupně zahřívá a pilot současně získá příležitost sledovat stabilitu dronu a případná bezpečnostní upozornění.
Samotný let by měl být v zimě kratší a s větší energetickou rezervou. Prudké zrychlování a dlouhé stoupání na maximální výkon mohou u studeného akumulátoru vyvolat výraznější pokles napětí. Zvláště nebezpečný je vzdálený let s větrem v zádech, po kterém musí dron absolvovat energeticky náročnější návrat proti větru. Pokud aplikace začne hlásit problém s napětím baterie, není rozumné pokračovat v pořizování záběrů.
Pozornost si zaslouží také samotné místo startu. Pokládání dronu přímo do sněhu zvyšuje riziko kontaktu elektroniky a motorů s vlhkostí. Vhodnější je suchá přistávací podložka. Za sněžení, mrznoucí mlhy nebo při hrozbě námrazy na vrtulích je bezpečnější let odložit.
Poslední chyba často přichází až po přistání. Dron přenesený z mrazu do vytopené místnosti se může orosit, protože se na jeho studených částech sráží vzdušná vlhkost. Techniku je proto vhodné nechat postupně vyrovnat teplotu v ochranném pouzdře a případnou vlhkost odstranit. Baterii lze znovu nabíjet až ve chvíli, kdy je suchá a dosáhla teploty povolené výrobcem. Právě tato poslední drobnost může rozhodnout o tom, v jakém stavu bude připravena na další zimní let.
Zdroj: https://enterprise-insights.dji.com/blog/drones-winter-snow-guidelines https://www.dji.com/mini-5-pro/specs https://www.dji.com/air-3s/specs