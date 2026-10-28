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Dron v zimě: proč ani plně nabitá baterie nezaručí bezpečný let

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Plně nabitá baterie ještě neznamená, že je dron připravený na zimní let. Nízké teploty omezují výkon akumulátoru a mohou způsobit nečekaný pokles napětí. Poradíme, jak baterii připravit, kdy raději nestartovat a proč se nevyplatí spoléhat na udávanou výdrž.
Dron v zimě: proč ani plně nabitá baterie nezaručí bezpečný let

Dron v zimě: proč ani plně nabitá baterie nezaručí bezpečný let

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 28.10.2026 08:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět dronů

Svět dronů se věnuje bezpilotním technologiím od rekreačního létání až po jejich profesionální a vojenské využití. Sleduje nové modely a technologické inovace, zajímavosti ze světa dronů i události, které ukazují, jak rychle se jejich možnosti a význam mění. Výraznou část obsahu tvoří praktické...

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