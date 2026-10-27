Reklamu nevynalezla devadesátá léta. Pan Vajíčko měl dávno odslouženo

Televizní reklama v Československu běžela dávno před listopadem 1989. Pan Vajíčko jí od roku 1967 dělal kresleného uvaděče. Za jeho krátkými výstupy se skrývá zajímavější příběh než pouhá vzpomínka na roztomilou figurku: reklamu potřebovalo i hospodářství ovládané státem.
Buřinka, hůlka a drobná nehoda, na kterou stačil okamžik. Pan Vajíčko předváděl malé grotesky mezi televizním programem a nabídkou zboží. Sám nic nevyráběl ani neprodával. Jeho práce spočívala v upozornění, že právě přichází reklamní sdělení.
Reklama byla na obrazovce dřív než její uvaděč
Česká televize datuje nástup reklamy na obrazovky do roku 1957. Už tehdy tedy patřila k mladému médiu, jehož začátky připomíná také náš článek o raném vysílání Československé televize. S panem Vajíčkem ji ale ještě spojovat nemůžeme. Reklama se na obrazovkách ČST objevila už v roce 1957, deset let před panem Vajíčkem. Zahraniční televizor na snímku slouží jako ilustrace. Massimilianogalardi / Wikimedia / CC BY-SA 3.0
Vlastní reklamní oddělení si ČST zřídila v roce 1966, jak dokládá
katalog výstavy Retromusea Cheb od Pavla Ryšky. Hofmanova znělka následovala v roce 1967. Vznik oddělení, první reklamy a příchod figurky jsou tedy tři různé milníky, které od sebe stojí za to oddělit. Pan Vajíčko hlídal hranici mezi reklamou a pořady
Figurku vytvořil animátor Eduard Hofman. Ve znělce pracovala s písmeny názvu TV tipy a později oddělovala také jednotlivé spoty. Podle
historického přehledu ČT šlo o způsob, jak reklamu zřetelně odlišit od ostatního vysílání. Panáček fungoval jako nenápadná dopravní značka televizního večera.
Katalog Retromusea připomíná, že se předtím používaly statické titulky. Uvádí také starší pojmenování postavičky, například Pumprlík či Tipálek; jméno pan Vajíčko se podle něj vžilo až počátkem sedmdesátých let. Rok vzniku a ustálení známé přezdívky tak nemusí být totéž.
https://www.retroradar.cz/ceska-koruna-1993-kolky/
Státní podniky měly co propagovat
Zdánlivý paradox vysvětluje odlišný účel reklamy. ČT popisuje prostředí, v němž téměř nefungovala konkurence a výrobní i obchodní podniky ovládal stát. Propagace měla představovat nové výrobky a služby, ovlivňovat spotřební návyky a zároveň podporovat obraz socialistického hospodářství. Nabídka zboží se prolínala s politickou výchovou.
Ryškův katalog ovšem ukazuje i docela konkrétní obchodní zájem. Reklamu objednávaly podniky a organizace jako Pramen, Česká státní pojišťovna, Sazka či Klenoty. V souvislosti s hospodářskými reformami šedesátých let se očekávalo, že propagace podpoří prodej a příjmy podniků. Informování a snaha prodávat se tedy nevylučovaly.
https://www.retroradar.cz/skladaci-kolo-eska-cheb-skladacka-historie/
Pramen patřil mezi objednavatele televizní reklamy uváděné v katalogu Retromusea. Na snímku z roku 2011 je jeho bývalý pražský skladový areál. ŠJů ( cs:ŠJů ) / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno
Z tohoto srovnání vychází podstatný rozdíl: samotná existence reklamního spotu ještě nevypovídá o tom, jak fungoval trh kolem něj. Pan Vajíčko označoval nabídku, ale nezaručoval konkurenční prostředí. Kreslená znělka a pravidla hospodářství byly dvě různé věci, přestože se potkávaly na jedné obrazovce.
Znělka přežila do sedmdesátých i osmdesátých let
Reportáž Českého rozhlasu z třineckého muzea potvrzuje, že figurka provázela reklamy v sedmdesátých i osmdesátých letech a zmizela až po listopadu 1989. Výstava tehdy vedle reklamních ukázek představovala i historické televizory. Z drobné značky mezi pořady se stal samostatný muzejní exponát.
Při sledování archivního vysílání se proto vyplatí všímat i takových předělů. Zatímco
monoskop pomáhal kontrolovat televizní obraz, Vajíčko oznamovalo změnu druhu sdělení. Podle krátké znělky lze číst stavbu programu, podle navazující nabídky zase to, co chtěly podniky dostat do obýváků.