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Reklamu nevynalezla devadesátá léta. Pan Vajíčko měl dávno odslouženo

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Reklama běžela v československé televizi už před rokem 1989. Pan Vajíčko ji odděloval od pořadů a připomíná odlišný svět socialistické propagace.
Budovy televizního areálu na pražských Kavčích horách

Budovy televizního areálu na pražských Kavčích horách

Zdroj: Ondřej Žváček / Wikimedia / CC BY 2.5 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 09:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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