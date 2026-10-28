Smrt otce, konec manželství s Kašpárkem a teď nemocná dcera. Andrea Kašpárková popsala, čím si prochází: „Je to šílené"

Andrea Kašpárková v rozhovoru pro Expres popsala, jak se stav její dcery s roztroušenou sklerózou během posledních dnů prudce zhoršil. Natálka dostala silný kašel, ochabují jí dýchací svaly a saturace kyslíku spadla na hodnotu, která podle britské zdravotnické služby NHS může ohrožovat funkci orgánů včetně mozku a srdce. „Je to šílené,“ řekla Kašpárková, a nemyslela tím obecné zoufalství. Myslela pád za pádem, povolující svaly a čekání, jestli dceru bude nutné hospitalizovat. Tohle všechno přichází po roce, ve kterém přežila mrtvici, rozpadlo se jí manželství s šéfkuchařem Radkem Kašpárkem a zemřel jí otec.
Půl roku od diagnózy: od šoku k dechovým potížím
Příběh Natálčiny nemoci má přesnou časovou osu a každý její bod je o stupeň horší než ten předchozí. V dubnu 2026 devatenáctiletá dívka zkolabovala, přestala jí fungovat pravá ruka a noha, lékaři nejprve podezřívali mrtvici. Vyšetření odhalila nález na mozku a potvrdila diagnózu roztroušené sklerózy. Natálka jezdila denně na kapačky, Andrea tehdy napsala na sociální sítě: „Matka a dcera. Dvě těla, jedna síla.“
V srpnu už Kašpárková mluvila o něčem jiném. Dcera opakovaně padala, pravá strana těla jí sloužila čím dál hůř a poprvé veřejně zaznělo slovo „vozíček“. Neurologické potíže se stabilizovaly na úrovni, která znamenala každodenní omezení, ale ne bezprostřední ohrožení.
Říjen přinesl kvalitativní zlom. Natálka dostala těžký kašel, okysličení krve jí kleslo na 80 procent (normální hodnota u zdravého člověka se pohybuje mezi 95 a 100 procenty, pod 90 procent je stav považován za nízký). Ochabují jí svaly včetně dýchacích. Rentgen podle Andrey „nedopadl tak špatně“, ale dcera dostala antibiotika a rodina čeká, jestli zaberou. Pokud ne, přijde hospitalizace.
Dýchací svaly a RS: proč je to vážné
Roztroušená skleróza primárně napadá centrální nervový systém, ale její důsledky se neomezují na chůzi a motoriku rukou. Podle Unie ROSKA může s rozvojem nemoci docházet k oslabení nádechových i výdechových svalů, k neefektivnímu kašli a horšímu zvládání infekcí dýchacích cest. Pacient nedokáže pořádně odkašlat, infekce se hůř léčí, saturace klesá. Přesně to popisuje Kašpárková u své dcery.
Důležité je říct, co z veřejně dostupných informací nevyplývá: žádný lékař se k Natálčinu stavu veřejně nevyjádřil a Andrea sama nepoužila formulaci „ohrožení života“. Zveřejněné parametry (saturace 80, ochabování dýchacích svalů, možnost hospitalizace) ale ukazují na objektivně vážný stav, který nelze bagatelizovat.
Rok, který Andreu Kašpárkovou nezlomil, ale vyčerpal
Chronologie posledních dvou let se čte jako krizový deník. 14. února 2025 dostala Andrea v Krkonoších mrtvici. Přestala mluvit, pravá strana těla jí vypověděla službu. Rok poté popisovala poškozený mozek, horší jemnou motoriku, zpomalené myšlení, výpadky paměti a hledání slov. Na první pohled působí zotaveně. Každý den ale řeší limity, které jí mrtvice zanechala.
Manželství s Radkem Kašpárkem se rozpadalo paralelně. Po operaci srdce Andrea odešla ze společného domu, na jaře 2025 se na jejím Instagramu objevil repost o podvádění a ubližování. Přesný důvod rozvodu nikdy autoritativně nerozvedla ani jedna strana. Kašpárek později v rozhovoru pro ProŽeny řekl, že s exmanželkou vychází „úplně v pohodě“ a jezdí za synem. Kontakt kvůli dětem tedy trvá, ale intimní opora to není.
V říjnu 2025 zemřel Andrein otec po dlouhém boji s nemocí, jejíž diagnózu rodina nezveřejnila. Později přišla i smrt milované babičky. A do toho v září 2026 skončil v nemocnici i syn Sebastian se zánětem kyčle po virovém onemocnění, jiný typ komplikace, ale další zátěž pro matku, která sama stále žije s následky mozkového infarktu.
Co by měly vědět rodiny v podobné situaci
Roztroušená skleróza v Česku není okrajová diagnóza. Podle registru ReMuS přibývá ročně přes 700 nových případů, většinou u mladých lidí mezi dvacátým a čtyřicátým rokem, častěji u žen. VZP uvádí, že více než polovina jejích klientů s RS už dostává biologickou léčbu a k dispozici je zhruba patnáct přípravků. Ministerstvo zdravotnictví v březnu 2026 aktualizovalo seznam specializovaných RS center po celé republice, rodiny tedy nejsou odkázány jen na obecnou neurologii.
Pro pečující příbuzné existuje konkrétní pomoc, kterou jsme se v Redakci VIPŽivot rozhodli připomenout:
- Unie ROSKA – pacientská organizace s lékařskou i sociální poradnou a sekcí pro pečující
- Linka Opora Diakonie – bezplatná linka 800 915 915 pro neformálně pečující
- MPSV – sociální pracovníci obcí s rozšířenou působností, krajské poradny, odlehčovací služby
Varovné signály dechových komplikací u RS, na které je dobré reagovat včas: krátký dech, slabý kašel, kašel při jídle, opakované infekce dýchacích cest a zhoršení při mluvení. Respirační fyzioterapii lze předepsat a podle odborníků může průběh výrazně zpomalit.
Kde je Andrea Kašpárková teď
Kašpárková v říjnovém rozhovoru řekla, že Natálka zůstává doma. Čekají na účinek antibiotik. Dcera den před publikací rozhovoru znovu spadla. Andrea funguje, zajišťuje dohled, vyšetření, domácí péči. Zastavit průběh roztroušené sklerózy ale sama nemůže. Za půl roku se příběh její rodiny posunul z diagnostického šoku do fáze, kdy se neřeší jen chůze a pády, ale i dýchání.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová