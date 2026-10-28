Tomas Sean Pšenička má doma pořádnou punkerku: Oblíbený účastník StarDance se po natáčení pochlubil svou rodinou

Tomas Sean Pšenička ve StarDance získal za jive jen 24 bodů, diváci ho ale poslali dál. V hledišti mu fandila i maminka Bohdana, která překvapila účesem i punkovou minulostí.
Třetí soutěžní večer StarDance přinesl nejen další taneční souboje, ale také zajímavé odhalení ze soukromí jednoho z nejmladších účastníků soutěže. Tomas Sean Pšenička sice tentokrát porotu svým výkonem příliš nenadchl, zato diváky si získal natolik, že ho poslali do dalšího kola. V hledišti mu přitom drželi palce i rodiče. Pozornost na sebe strhla především jeho maminka Bohdana, která svým výrazným účesem rozhodně nezapadla mezi nenápadné návštěvníky. Na In-Lifestyle nás zaujalo, že za jejím osobitým vzhledem se skrývá také zajímavá hudební minulost.
Jive Pšeničkovi příliš nevyšel. Porotu nepřesvědčil
Tomas Sean Pšenička nastoupil na parket se svou taneční partnerkou Natálií Otáhalovou v rytmu jivu na skladbu Zero to Hero z filmu Hercules. Tenhle energický tanec vyžaduje rychlé nohy, přesné načasování i pořádnou dávku lehkosti. Právě s tou však měl mladý herec tentokrát trochu problém. Jejich vystoupení třetího večera
StarDance nepůsobilo tak suverénně jako některé předchozí výkony a nepomohly mu ani komplikace s kostýmem.
Porota jim za jive udělila pouhých 24 bodů, což pro ambiciózní taneční pár nebyl zrovna důvod k oslavám. Pšenička po vystoupení vysvětloval, že mu na parketu nepříjemně klouzaly boty, a i to mohlo ovlivnit jeho jistotu. Diváci ale hodnotili jinak než porotci. Svými hlasy poslali Tomase s Natálií dál, takže se mladý herec může připravovat na další taneční večer. Znovu se tak ukázalo, že v soutěži nerozhodují jen technické chyby a body od odborníků, ale také sympatie publika.
Tatiana Dyková ohromila módní stylistku i čtenářky: Krátké šaty s hlubokým výstřihem jí sedly náramně Maminka Bohdana má punkovou minulost. Zpívala v kapele
V hledišti nechyběli ani Pšeničkovi rodiče Bohdana a Jan. Právě maminka zaujala na první pohled dlouhými barevnými copánky, které jí dodávaly nepřehlédnutelný vzhled. Nešlo přitom jen o módní výstřelek. Bohdana má totiž k alternativnímu stylu blízko už od mládí. Její syn v rozhovoru pro
Novinky prozradil, že bývala zpěvačka. „Možná to máme po mamince, ona totiž v mládí zpívala v punkové kapele,“ myslí si tak, že hudební vlohy mohou mít v rodině své kořeny. Foto: NextFoto, Tomas Sean Pšenička, Bohdana Gránská a Jan Pšenička na přenose třetího kola StarDance
Bohdana je trojnásobnou maminkou a její rodina je propojená s další známou tváří českého showbyznysu. Tomas Sean Pšenička a herec a zpěvák David Gránský jsou polorodí bratři, kteří mají společnou maminku, ale každého z nich vychovával jiný biologický otec. Díky tomu, že David vyrůstal po boku Tomasovy rodiny už od dětství, se však vždy vnímali jako vlastní sourozenci. Tomas Sean Pšenička na své dětství vzpomíná jako na volné a bohémské období, k čemuž podle něj přispívala i povaha jeho maminky.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Tomas Sean Pšenička má doma pořádnou punkerku: Maminka mu ve StarDance fandila i s bratrem Gránským byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.