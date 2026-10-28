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Linecké cukroví může být tvrdé i rozmáčené. Rozhoduje, kdy ho slepíte a kam ho uložíte

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Linecké cukroví potřebuje po upečení správně odležet. Marmeláda postupně mění jeho strukturu, ale příliš brzké slepení může způsobit nadměrné změknutí. Poradíme, kdy cukroví plnit a jak ho uchovávat, aby zůstalo jemné a křehké.
Linecké cukroví může být tvrdé i rozmáčené. Rozhoduje, kdy ho slepíte a kam ho uložíte

Linecké cukroví může být tvrdé i rozmáčené. Rozhoduje, kdy ho slepíte a kam ho uložíte

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 08:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žádný Špeky

Žádný Špeky spojuje poctivé domácí vaření s turistikou, praktickými radami a pohodovým pohledem na každodenní život. Silnou část obsahu tvoří recepty od české klasiky přes rychlá jídla až po nápady na vaření v přírodě, doplněné o rady týkající se potravin a jejich správného skladování. Když se...

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