Celeste odešla z UFC, ale odvážných fotek se nevzdala. Vysvětlila, proč už nechtěla chodit v bikinách mezi koly

Červený korzet. Dlouhé latexové rukavice. A pod fotkami text, který nemluví o kostýmu, ale o tom, kým je jeho autorka. Arianny Celeste byla téměř dvě dekády tváří UFC u klece, nosila cedule s čísly kol a s nimi i bikiny. Cedule odložila na konci roku 2023, focení ne. Redakce MMAmag dohledala v historických datech analytické služby HypeAuditor, co se s jejím publikem od té doby stalo.
Červený korzet a vzkaz, který nebyl jen o Halloweenu
Příspěvek je datovaný k 21. říjnu 2026. Platforma Fohr, která eviduje obsah tvůrců na sociálních sítích, u profilu @ariannyceleste uvádí i popisek příspěvku. Ten začíná slovy „This chapter welcomes every version of me“. V českém překladu: „Tahle kapitola vítá každou mou verzi. Anděla, rebelku, milenku, tvůrkyni, matku. Všechno, co mě dělá celou“.
Halloweenský kostým tedy slouží jako kulisa k osobnímu prohlášení, ne naopak. Na snímcích má Celeste podle veřejného náhledu červený korzet, dlouhé latexové rukavice a odhalující horní díl plavek. Server SportManiac.cz uvádí, že jeden z komentujících ji pod fotkami označil za „dívku snů“.
Jenže právě bikiny byly důvod, proč se před necelými třemi lety začala ptát, jestli v téhle roli může zůstat navždy.
Poslední walk přišel v prosinci a o bikiny v něm šlo víc, než se zdálo
U klece stála od roku 2006. Ring girl je žena, která mezi koly obchází oktagon s cedulí s číslem následujícího kola, a v UFC jde o roli, kterou televizní divák pozná stejně spolehlivě jako rozhodčího. Zpráva Monster Energy z února 2023 jí připisuje pět ocenění Ring Girl of the Year na World MMA Awards a obálky časopisů FHM, Maxim, Playboy a Sports Illustrated.
Konec přišel po turnaji UFC 296 v prosinci 2023. LowKickMMA tehdy citoval šéfa UFC Danu Whitea, podle kterého Celeste i její kolegyně Brittney Palmer „obě absolvovaly svůj poslední walk“. Palmer oznámila konec po 16 letech na World MMA Awards 14. prosince 2023.
Redakce MMAmag si vedle sebe položila její rozhovor pro Maxim z listopadu 2011 a přepis rozhovoru pro MMA Junkie Radio z března 2024. V prvním mluví o tom, že pózování pro Maxim bylo na začátku modelingu jejím velkým cílem. Ve druhém říká: „Mám pocit, že jsem celou tu věc s ring girl přerostla“. A ptá se, jestli může chodit v bikinách donekonečna a být přitom respektovaná.
Není to odmítnutí odvážných fotek, je to otázka po pozici. Z role u klece odešla, z UFC ne. Podle téhož přepisu nabídla vedení organizace vlastní pořad a chtěla dělat něco, co ji naplní víc. Jestli jí konec u klece ubral na dosahu, ukazují čísla ze sítě.
Čísla účtu, který měl po odchodu z oktagonu zestárnout
Z historických dat analytické služby HypeAuditor plyne po přepočtu redakce MMAmag, že účet nikam nespadl. K 23. říjnu 2026 služba evidovala 2 745 357 sledujících.
|Datum
|Sledující podle HypeAuditoru
|Rozdíl proti 25. září
|25. 9. 2026
|2 751 895
|–
|17. 10. 2026
|2 747 024
|−4 871
|23. 10. 2026
|2 745 357
|−6 538
Od 25. září do 23. října 2026 ubylo 6 538 sledujících, tedy zhruba 0,24 procenta. Mezi 17. a 23. říjnem odešlo 1 667 lidí, přibližně 278 denně. Na publiku o velikosti 2,7 milionu je to pohyb, který se ztratí v zaokrouhlení.
Jedna výhrada k těm číslům patří rovnou sem: nepocházejí přímo z Instagramu, ale od analytické služby, a platí k 23. říjnu 2026. Co se tedy po posledním walku změnilo, když ne dosah?
Zmizela od klece, z obrazovek telefonů ale ne
GLOSA Ring girls byly v UFC součástí televizního obrazu. Kdy, v čem a kolikrát se u klece objevily, rozhodoval scénář turnaje. Na vlastním účtu rozhoduje ona: kdy fotku pustí, co k ní napíše a jestli vedle korzetu zmíní i roli matky.
Namítnout se dá, že fotka je fotka a červený korzet se od bikin na cedulovém kolečku zas tak neliší. Jenže její otázka z března 2024 nemířila na oblečení, mířila na pozici v organizaci. Proto konec u klece a halloweenský snímek nejsou obrat ani návrat. Bikiny zůstaly, jen přestaly být uniformou a staly se značkou.
Zdroje
Fohr (veřejný náhled profilu @ariannyceleste, příspěvek z 21. 10. 2026) · HypeAuditor (profil @ariannyceleste, historická data k 23. 10. 2026) · LowKickMMA (17. 12. 2023, výrok Dany Whitea po UFC 296) · přepis rozhovoru pro MMA Junkie Radio (15. 3. 2024) · The SportsRush (18. 3. 2024) · Maxim (20. 11. 2011) · PRWeb/Monster Energy (20. 2. 2023) · PRWeb (15. 12. 2023, konec Brittney Palmer) · UFC Q&A (15. 11. 2013) · SportManiac.cz.
Metodika
Redakce MMAmag otevřela veřejný náhled profilu @ariannyceleste na platformě Fohr, odkud pochází datum i popisek příspěvku, a historická data analytické služby HypeAuditor, odkud pocházejí počty sledujících; přímý instagramový profil se včetně komentářové sekce otevřít nepodařilo, proto je komentář o „dívce snů“ uveden s odkazem na SportManiac.cz a počet snímků v příspěvku článek neuvádí. Do výpočtu vstoupily tři hodnoty HypeAuditoru: 2 751 895 k 25. 9. 2026, 2 747 024 k 17. 10. 2026 a 2 745 357 k 23. 10. 2026; rozdíly i denní průměr jsou odečteny z nich a zaokrouhleny. Čísla nepocházejí přímo z Instagramu a platí k 23. 10. 2026, novější stav článek nezachycuje; položku Total Posts uvádí HypeAuditor ve dvou neslučitelných hodnotách, proto s počtem příspěvků text nepracuje. Vysvětlení konce role u klece vychází z přepisu rozhovoru pro MMA Junkie Radio z 15. 3. 2024 a z textu The SportsRush, originální audiozáznam se dohledat nepodařilo, stejně jako primární videozáznam tiskové konference po UFC 296, proto je výrok Dany Whitea uveden podle LowKickMMA. Článek nezahrnuje její příjmy, smluvní vztah k UFC po roce 2023 ani osud pořadu, který podle přepisu nabídla vedení organizace; přepočty měn použity nejsou.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková