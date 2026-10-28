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Celeste odešla z UFC, ale odvážných fotek se nevzdala. Vysvětlila, proč už nechtěla chodit v bikinách mezi koly

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Červený korzet, latexové rukavice a vzkaz o andělovi i rebelce. U klece byly bikiny uniforma, na vlastním účtu jsou značka. Co se tedy po posledním walku vlastně změnilo?
Celeste odešla z UFC, ale odvážných fotek se nevzdala. Vysvětlila, proč už nechtěla chodit v bikinách mezi koly

Celeste odešla z UFC, ale odvážných fotek se nevzdala. Vysvětlila, proč už nechtěla chodit v bikinách mezi koly

Zdroj: UFC
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 28.10.2026 08:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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