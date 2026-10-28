Steam Cloud není jistota. Jak zálohovat rozehranou hru před výměnou počítače

Foto: magnific
Při výměně počítače stačí nainstalovat Steam, přihlásit se ke svému účtu a znovu stáhnout zakoupené hry. S uloženými pozicemi už to tak jednoduché být nemusí. Některé tituly využívají
Steam Cloud, jiné ukládají postup pouze na místní disk. A dokonce ani úspěšná synchronizace nezaručuje, že se na nový počítač dostane přesně ta rozehraná pozice, kterou očekáváte.
Společnost Valve na tento problém upozorňuje přímo ve své dokumentaci. Vývojáři jednotlivých her sami rozhodují, jaké soubory budou prostřednictvím Steam Cloudu synchronizovat. Může jít o uložené pozice, nastavení nebo další uživatelská data. Podpora služby navíc výslovně upozorňuje, že ztracené pozice zpravidla nedokáže obnovit.
Pro hráče to znamená jediné. Před výměnou disku, přeinstalací Windows nebo prodejem starého počítače se vyplatí vytvořit vlastní zálohu herního postupu.
Steam cloud
Foto: Magnific
Kde Steam ukládá rozehrané hry a jak je zálohovat
Nejdříve je potřeba zjistit, zda konkrétní hra podporuje Steam Cloud. Tuto informaci najdete na její stránce v obchodě Steam. V knihovně potom klikněte na hru pravým tlačítkem myši, otevřete
Vlastnosti a v záložce Obecné zkontrolujte nastavení synchronizace s funkcí Steam Cloud. Pokud ji hra podporuje, měla by zde být příslušná možnost.
Před zálohováním hru řádně ukončete a počkejte, než Steam dokončí synchronizaci. Pokud klient hlásí chybu cloudu, nepokračujte bez jejího vyřešení. Následně ukončete také samotný
Steam a vytvořte nezávislou kopii místních souborů.
Ve Windows se část herních dat nachází přímo v instalační složce Steamu, standardně v adresáři:
C:\Program Files (x86)\Steam\userdata
Uvnitř najdete složky označené identifikátorem účtu Steam a další adresáře pojmenované číselným identifikátorem hry, takzvaným App ID. Například číslo 570 patří hře Dota 2. Pokud máte Steam nainstalovaný jinde, bude se lišit také cesta k adresáři userdata.
Pozor, ne všechny hry ukládají své pozice do této složky. Mnoho titulů používá uživatelské adresáře Windows. Vyplatí se proto zkontrolovat také následující umístění:
Dokumenty\My Games
%USERPROFILE%\Saved Games
%APPDATA%
%LOCALAPPDATA%
%USERPROFILE%\AppData\LocalLow
Cesty se mohou lišit podle nastavení Windows. Například složka Dokumenty může být přesměrovaná do OneDrivu. Do adresářů AppData se nejsnáze dostanete stisknutím kláves
Win + R, zadáním příslušné cesty a potvrzením klávesou Enter. Proměnná
%APPDATA% otevře složku Roaming, zatímco
%LOCALAPPDATA% složku Local.
Přesné umístění závisí na konkrétní hře. Pokud ho nenajdete, hledejte informace v dokumentaci vývojáře nebo komunitních diskusích daného titulu. Není bezpečné předpokládat, že všechny herní pozice leží na jednom místě.
Nalezenou složku s uloženými pozicemi zkopírujte na externí disk nebo jiné nezávislé úložiště. Doporučujeme zachovat celý příslušný adresář včetně jeho podsložek a poznamenat si původní cestu. Samotný soubor s příponou
.sav totiž nemusí obsahovat všechna potřebná data. Některé hry využívají také samostatné profily, metadata nebo další soubory.
Důležité je nezaměňovat tuto operaci za běžnou zálohu herních souborů. Steam nabízí vlastní funkci pro zálohování instalovaných her, ale Valve výslovně upozorňuje, že
tato záloha nezahrnuje uložené pozice, uživatelské mapy ani konfigurační soubory. Přesun stažené hry na jiný disk proto sám o sobě nezaručuje zachování jejího postupu. Jak obnovit postup na novém počítači a nepřepsat si uloženou pozici
Na novém počítači nejprve nainstalujte Steam a požadovanou hru. Pokud podporuje Steam Cloud, nechte klienta dokončit synchronizaci a ověřte, zda nabízí správnou uloženou pozici. Jestliže se postup přenesl, ruční obnova nemusí být potřeba.
Pokud hra začíná od začátku, neukládejte v ní nový postup, dokud nezjistíte příčinu. Nově vytvořená pozice by se totiž mohla synchronizovat do cloudu a nahradit starší data.
Při ruční obnově je vhodné nejdříve dočasně vypnout synchronizaci Steam Cloud pro danou hru. Hru můžete jednou spustit, aby vytvořila potřebné adresáře, a následně ji ukončit. Potom vypněte také Steam a zkopírujte zálohované soubory do odpovídajícího umístění. Případné existující soubory si před nahrazením rovněž zálohujte.
Po obnovení spusťte hru a zkontrolujte, zda načítá správný postup. Teprve potom znovu povolte synchronizaci. Pokud Steam ohlásí konflikt mezi místní a cloudovou verzí, pečlivě zkontrolujte obě varianty a jejich čas poslední změny. Nesprávným výběrem lze přepsat novější postup staršími daty. Vlastní záložní kopii proto zatím nemažte.
Konflikt může vzniknout také při hraní na více počítačích nebo v režimu offline. Steam totiž synchronizuje příslušné soubory při spuštění a ukončení hry, ale bez internetového připojení nedokáže změny okamžitě přenést mezi zařízeními.
Existuje ještě jedna užitečná možnost kontroly. Po přihlášení ke svému účtu můžete na webu Steamu otevřít přehled vzdáleného úložiště a u podporovaných her zobrazit uložené cloudové soubory. Jejich přítomnost ovšem sama o sobě nepotvrzuje, že obsahují poslední rozehranou pozici.
Zvláštní pozornost si zaslouží také přechod mezi různými operačními systémy, například z Windows na Linux nebo SteamOS. Steam Cloud sice podporuje synchronizaci mezi platformami, ale každá hra ji nemusí využívat. Ukládání a přenos pozic se proto mohou lišit.
Pokud už jste starý počítač smazali a hra nemá potřebná data v cloudu, možnosti obnovy jsou výrazně omezené. Valve samo potvrzuje, že jeho podpora ztracené uložené pozice běžně nedokáže vrátit.
Nejspolehlivějším řešením proto zůstává kombinace funkční synchronizace Steam Cloud a vlastní kopie důležitých uložených pozic. Zabere to jen několik minut a u dlouhých příběhových her může zachránit desítky nebo stovky hodin hraní.
Zdroj: https://help.steampowered.com/cs/faqs/view/68D2-35AB-09A9-7678 https://help.steampowered.com/cs/faqs/view/4593-5cb7-dc3c-64f0 https://partner.steamgames.com/doc/features/cloud?l=czech