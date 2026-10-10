Zatímco Češi surfovali na internetu, pod Prahou létaly dopisy v trubkách. Zastavila je až povodeň

Když v srpnu 2002 vtrhla do pražského podzemí tisíciletá voda, nezastavila pouze metro. Pod dlažbou hlavního města v tichosti ukončila provoz unikátní technologie, která neměla ve světě obdoby. Pražská potrubní pošta fungovala více než sto let a ještě na přelomu tisíciletí v ní stlačený vzduch hnal tisíce pouzder měsíčně přímo pod koly automobilů uvízlých v dopravních zácpách.
Pro většinu Pražanů i návštěvníků metropole zůstával tento svět zcela neviditelný. Lidé spěchali po Václavském náměstí, kličkovali mezi tramvajemi v Jindřišské ulici nebo postávali na mostech přes Vltavu a netušili, že pouhý metr pod jejich podrážkami sviští hliníková pouzdra rychlostí rozjetého cyklisty. Zatímco na zemském povrchu se na přelomu 20. a 21. století naplno rozbíhala digitální revoluce, pod dlažbou spolehlivě odváděl svou práci mechanický systém postavený na zákonech pneumatiky a tlaku vzduchu.
Praha nebyla jediným městem, které v minulosti vsadilo na podzemní potrubí. Podobné sítě vznikly v Londýně, Paříži, Vídni nebo Berlíně. Česká metropole se však stala naprostým světovým unikátem: zatímco ostatní velkoměsta své městské linky postupně zrušila nejpozději v sedmdesátých a osmdesátých letech, v Praze potrubní pošta přežila pád monarchie, dvě světové války, čtyřicet let socialismu i divoká devadesátá léta. Definitivní tečku za jejím příběhem neudělal internet ani nezájem zákazníků, ale živel, proti němuž bylo podzemí bezbranné.
Od služebního telegrafu k pětapadesáti kilometrům ocelových tras pod dlažbou
Příběh pražské potrubní sítě začal už v dobách rakousko-uherského mocnářství. První zkušební trať uvedlo c. k. ředitelství pošt a telegrafů do provozu v roce 1887. Šlo o ryze služební spojení, které vedlo z hlavní pošty v Jindřišské ulici na poštovní úřad na Malém náměstí na Starém Městě. Jeho hlavním úkolem bylo bleskově přepravovat telegramy z centrální telegrafní stanice přímo k doručovatelům v historickém jádru města, aniž by poslíčci museli běhat pěšky přes přeplněné ulice.
Skutečný zlom pro širokou veřejnost přišel 4. března 1899, kdy byla pražská potrubní pošta slavnostně otevřena pro běžné občany. Lidé mohli podat spěšnou zásilku na přepážce a mít jistotu, že dopis dorazí na druhý břeh Vltavy během několika desítek minut. Mezi lety 1927 a 1932 pak proběhla zásadní modernizace, při níž vznikla ucelená hvězdicovitá síť o pěti hlavních paprscích. Centrálním mozkem celého systému se stala novorenesanční budova Hlavní pošty v Jindřišské ulici, odkud se ocelové trubky rozbíhaly k Pražskému hradu, na Smíchov, Vinohrady, Žižkov i do Holešovic.
Rozsah vybudované infrastruktury vzbuzuje respekt i dnes. Celková délka sítě dosáhla přibližně 55 kilometrů bezešvých ocelových trubek o vnitřním průměru 65 milimetrů a tloušťce stěny kolem tří milimetrů. Potrubí leželo většinou v hloubce 80 až 120 centimetrů pod povrchem chodníků, kde bylo chráněno před mrazem i otřesy těžké dopravy. Aby trasy překonaly Vltavu, byly trubky zavěšeny pod konstrukcemi mostů – konkrétně pod mostem Legií, Mánesovým a Hlávkovým mostem.
Jak fungoval vzduchový pohon: Dmychadla, podtlak a pouzdra létající rychlostí 36 km/h
Celý systém pracoval na zdánlivě jednoduchém fyzikálním principu: na rozdílu tlaků vzduchu. V suterénních strojovnách běžela mohutná dmychadla poháněná elektromotory. V závislosti na směru jízdy dmychadlo buď vhánělo vzduch za pouzdro a tlačilo ho před sebou (přetlak), nebo vzduch před pouzdrem odsávalo a táhlo zásilku k sobě (podtlak). Na delších trasách se oba režimy kombinovaly, přičemž jedno dmychadlo spolehlivě obsloužilo zhruba tři kilometry trati.
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Samotné zásilky necestovaly potrubím volně, ale ve speciálních transportních pouzdrech. Šlo o hliníkové válce o vnějším průměru 48 milimetrů a délce dvacet centimetrů, které dokázaly pojmout stožek papírů o hmotnosti až tři kilogramy. Na zadní části pouzdra se nacházel těsnicí vějířek z měkkého plastu, kůže či filcu, který v trubce přesně doléhal na ocelovou stěnu a fungoval jako píst v motoru. Vpředu byl válec opatřen pružným nárazníkem, aby vydržel prudký dojezd do koncové stanice.
Když dispečer vložil pouzdro do odesílací hlavice a uzavřel hermetický poklop, vzduchový nápor vystřelil patronu do podzemí. Pouzdro se v ocelovém tubusu pohybovalo průměrnou rychlostí kolem deseti metrů za sekundu, což odpovídá zhruba 36 kilometrům v hodině. Cesta z Jindřišské ulice na Pražský hrad trvala přibližně dvanáct minut, na Staré Město pouhé tři až čtyři minuty. Na příjezdu do cílové stanice vzduchový polštář patronu automaticky zbrzdil a pouzdro s hlasitým klapnutím vypadlo do záchytného koše.
Proč v 90. letech banky a úřady dávaly přednost potrubí před faxem a e-mailem
Může to znít neuvěřitelně, ale zlatá éra potrubní pošty neskončila s pádem komunistického režimu. V devadesátých letech 20. století, kdy se v kancelářích zabydlovaly první stolní počítače a
první bankomaty začaly měnit tuzemské bankovnictví, zažívala pražská síť nečekanou renesanci. Správu nad systémem převzal tehdejší státní podnik SPT Telecom (pozdější Český Telecom) a v potrubí panoval čilý ruch: měsíčně jím prolétlo 8 000 až 9 000 pouzder, což představovalo více než sto tisíc zásilek ročně. Budova Hlavní pošty v pražské Jindřišské ulici sloužila jako ústřední uzel celé sítě. Právě zde se sbíhaly všechny hlavní trasy a dispečeři v suterénu řídili pohyb pouzder pod ulicemi města.
Důvodem této obliby nebyla nostalgie po starých časech, nýbrž tvrdá ekonomická a právní logika. V 90. letech sice existoval fax a rodil se komerční internet, digitální technologie však neuměly vyřešit zásadní právní problém: doručení fyzického originálu dokumentu. Tuzemská legislativa tehdy neznala uznávaný elektronický podpis ani datové schránky. Banky, investiční fondy a burzovní makléři potřebovali denně bleskově přepravovat směnky, platební příkazy, akcie a smlouvy s ověřenými razítky a živými podpisy.
Druhým klíčovým faktorem byla kolabující pražská doprava. Porevoluční nárůst automobilismu proměnil ulice centra města v permanentní dopravní zácpu. Automobilový nebo motocyklový kurýr potřeboval na překonání trasy mezi Václavským náměstím a nábřežím často čtyřicet minut i déle. Hliníkové pouzdro v ocelovém potrubí žádné zácpy, červenou na semaforech ani uzavírky neznalo a dokument doručilo spolehlivě za osm minut. Mezi pravidelné odběratele proto patřila Česká národní banka, Komerční banka, Česká spořitelna, ministerstva, Česká tisková kancelář i redakce celostátních deníků.
Osudový srpen 2002: Pět zatopených strojoven a definitivní konec unikátního provozu
Konec potrubního fenoménu nepřišel postupným úbytkem zájmu, ale s drtivou náhlostí. V srpnu 2002 zasáhly Českou republiku ničivé záplavy. Vltava v Praze kulminovala na historických hodnotách a spodní voda pronikla hluboko do podzemních prostor v blízkosti řeky i v širším centru. Voda vnikla do suterénů budov a zatopila pět z jedenácti hlavních strojoven potrubní pošty.
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Ještě horší zkáza se odehrála uvnitř samotných tras. Kalná povodňová voda plná bahna a jemného písku natekla do ocelového potrubí. V dlouhých úsecích sedimenty ztuhly a vytvořily v trubkách neprostupné zátky. Když voda opadla, technici stáli před neradostnou bilancí. Mechanické vyčištění 55 kilometrů úzkého potrubí, které leželo pod chodníky a vozovkami památkově chráněného města, by si vyžádalo astronomické finanční náklady a rozkopání desítek ulic.
V roce 2002 už navíc byla situace jiná než o deset let dříve. Banky přešly na zabezpečené optické sítě, vstoupil v platnost zákon o elektronickém podpisu a rychlý internet vytlačil papírové oběžníky z běžné praxe. Vedení Českého Telecomu proto vyčíslilo škody a rozhodlo, že obnova komerčního provozu by byla ekonomicky neobhajitelná. Písty dmychadel v Jindřišské ulici utichly a potrubní pošta byla oficiálně zakonzervována.
Dnes představuje Pražská potrubní pošta celosvětově ojedinělou technickou památku, jejíž historickou hodnotu dokumentují také sbírky v
Poštovním muzeu i archivní záznamy, jimž se opakovaně věnoval Český rozhlas. Ačkoliv se v pozdějších letech objevily plány na zprovoznění alespoň vybraného muzejního okruhu pro turisty, podzemní dálnice pro dopisy zůstává připomínkou doby, kdy nejrychlejším způsobem komunikace nebyl optický kabel, ale poctivý ocelový tubus a proud stlačeného vzduchu.