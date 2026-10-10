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Zatímco Češi surfovali na internetu, pod Prahou létaly dopisy v trubkách. Zastavila je až povodeň

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Pražská potrubní pošta fungovala více než sto let a ještě na přelomu tisíciletí v ní stlačený vzduch hnal tisíce pouzder měsíčně přímo pod koly aut uvízlých v dopravních zácpách. Unikátní pětapadesátikilometrovou síť ocelových trubek nezastavil nástup e-mailů ani mobilů, ale až ničivá povodeň v srpnu 2002.
Detail mosazné rozvodné a přijímací stanice potrubní pošty s potrubím, pákami a kontrolním tubusem.

Detail mosazné rozvodné a přijímací stanice potrubní pošty s potrubím, pákami a kontrolním tubusem.

Zdroj: Postmarke02 / Wikimedia / CC BY-SA 3.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 10.10.2026 09:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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