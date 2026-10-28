Do Ulice přichází známá česká herečka. Barbara Lukešová zamíchá životem Matouše a Žofky

Televize Nova připravuje pro diváky seriálu Ulice novou dějovou linku, do které výrazně zasáhne herečka Barbara Lukešová. Ztvární Tatianu Havelkovou, matku lékaře Matouše, kterého hraje Radúz Mácha. Natáčení už začalo a herečka má za sebou první společné scény se svými novými kolegy.
Tatiana bude patřit k ženám, které dokážou na první pohled působit příjemně a vstřícně, ale současně mají potřebu ovlivňovat dění kolem sebe. Zvláštní pozornost věnuje především svému dospělému synovi, na jehož úspěších má podle svého přesvědčení nemalý podíl. Právě její zájem o Matoušovo soukromí může přinést komplikace do jeho současného partnerského vztahu.
Matoušova matka má o synově životě jasno
Nová seriálová postava pochází z dobře situované rodiny a společně s manželem vlastní několik nemovitostí. Tatiana se stará o jejich správu, dobře hospodaří s penězi a na svůj současný životní standard si zvykla. Nevyrostla však v prostředí, kde by bylo bohatství samozřejmostí. Z vlastní zkušenosti zná také období finanční nejistoty, a proto si zakládá na pracovitosti, samostatnosti a odpovědném přístupu k životu. Stejné hodnoty se snažila předat také Matoušovi, kterého podporovala během studia medicíny. Přestože je dnes její syn dospělým mužem a úspěšným lékařem, Tatiana se nedokáže úplně vzdát přesvědčení, že nejlépe ví, co mu prospěje.
Její příchod bude zajímavý především kvůli Matoušovu vztahu s mladší Žofkou, kterou ztvárňuje Kateřina Ujfaluši. Dvojici dělí výrazný věkový rozdíl, přesto mezi nimi postupně vzniká hlubší citové pouto. Právě generačně rozdílný vztah představuje další možnost, jak do příběhu zapojit Matoušovu matku. Tatiana je totiž zvyklá pečlivě posuzovat lidi, kteří se pohybují v blízkosti její rodiny. Dokáže být diplomatická a přesvědčivá, zároveň ale nemá problém dát najevo nesouhlas. Zda se Žofkou skutečně dostane do otevřeného konfliktu, zatím tvůrci nepotvrdili.
Přestože je dnes její syn dospělým mužem a úspěšným lékam, Tatiana se nedokáže úplně vzdát přesvědčení, že nejlépe ví, co mu prospěje.
TV Nova
Nová role připomněla herečce vlastní maminku
Barbara Lukešová přiznává, že ji na nabídce zaujala především složitější povaha nové postavy. Tatiana podle ní není jednoznačně kladnou ani zápornou osobností a některé její činy mohou souviset se zkušenostmi, které ostatní neznají. Herečku navíc překvapila osobní shoda, kterou při seznamování se scénářem nečekala. Tatiana se totiž jmenovala také její vlastní maminka, novinářka a spisovatelka Taťána Lukešová. Další podobnost se týká rodinných vztahů a výchovy dospělých dětí. Zatímco seriálová matka má potřebu zasahovat do synových rozhodnutí, Lukešová tvrdí, že se ve skutečném životě snaží postupovat jinak.
Také ona vychovala dva syny, jejichž profesní zaměření má zajímavou souvislost s novou rolí. Starší Šimon vystudoval filmovou režii a mladší Jan se věnuje studiu medicíny, stejně jako seriálový Matouš. Herečka připouští, že starost o děti rodiče neopouští ani v jejich dospělosti. Sama se však snaží respektovat jejich soukromí a nezasahovat jim do osobních rozhodnutí. Právě proto pro ni představuje Tatiana odlišný typ ženy, jejíž jednání musí před kamerou pochopit a přesvědčivě ztvárnit. V nové postavě se tak propojuje několik okolností, které mají přímou souvislost s hereččiným soukromím.
Lukešová má za sebou výrazné filmové i divadelní role
Barbara Lukešová vystudovala Pražskou konzervatoř a během své kariéry prošla několika významnými českými divadelními scénami. Diváci ji mohou znát například z filmů Žiletky, Vojtěch, řečený sirotek nebo z televizních projektů Zločiny velké Prahy a Moloch. Prosadila se také v zahraničí, zejména díky hlavní ženské roli v italském snímku Brucio nel vento. Výraznou součástí její profesní dráhy zůstává divadlo, kde se věnuje především psychologicky náročným postavám.
Za ztvárnění Mary Tyronové v inscenaci Cesta dlouhým dnem do noci získala nominaci na Cenu divadelní kritiky za ženský herecký výkon roku 2024. Od září téhož roku je rovněž členkou souboru Dejvického divadla. Příchod do Ulice pro Lukešovou znamená také první společnou práci s Radúzem Máchou a Kateřinou Ujfaluši.
Oba kolegy si po úvodních natáčecích dnech pochvaluje a oceňuje jejich přístup k práci. S Máchou bude před kamerou vytvářet vztah matky a dospělého syna, který může být jedním z důležitých témat připravovaných epizod. Přesnější podobu budoucích konfliktů zatím televize neodhalila. Jisté je pouze to, že Tatiana nebude jen okrajovou postavou bez vlastního příběhu. Diváci se s ní mají poprvé setkat na začátku roku 2027.
TV Nova