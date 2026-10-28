Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Slibovali veselou sezónu Ulice, místo toho zničili nejoblíbenější postavu. „Že jste ho vůbec vraceli," zuří diváci

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Veronika Maléřová získala v červencové anketě TV Nova 12 307 hlasů jako největší sympaťačka Ulice. O dva měsíce později jí scenáristé nechali zrušit svatbu kvůli nevěře partnera.
Hána, Holišová

Hána, Holišová

Zdroj: Se svolením TV Nova
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 08:16

Reklama
Další články z VIPživot.cz
Žije nad plán a lítost odmítá. Mirek Topolánek promluvil o rakovině slinivky: „Vypadám jako zombie, ale bojuju"
Žije nad plán a lítost odmítá. Mirek Topolánek promluvil o rakovině slinivky: „Vypadám jako zombie, ale bojuju"
Robert Kodym dal úspory do zámku, kde se propadaly stropy a řádila dřevomorka. Dnes v něm má studio i hudební sál
Robert Kodym dal úspory do zámku, kde se propadaly stropy a řádila dřevomorka. Dnes v něm má studio i hudební sál

Kytarista Lucie a Wanastowých Vjecí koupil zámek s 26 pokoji, rozpadlými krovy a dřevomorkou v trámech. Po...

Našel ji náhodou na internetu a hned další den tam jel. Pavel Callta si v Harrachově koupil chatu, která ho dostala na první pohled
Našel ji náhodou na internetu a hned další den tam jel. Pavel Callta si v Harrachově koupil chatu, která ho dostala na první pohled

Zpěvák Pavel Callta rozšířil své nemovitostní portfolio o třetí ubytovací projekt, horskou chatu Melody...

Smrt otce, konec manželství s Kašpárkem a teď nemocná dcera. Andrea Kašpárková popsala, čím si prochází: „Je to šílené"
Smrt otce, konec manželství s Kašpárkem a teď nemocná dcera. Andrea Kašpárková popsala, čím si prochází: „Je to šílené"

Devatenáctileté Natálce v říjnu kleslo okysličení krve na 80 procent. Její matka teď čeká, jestli zaberou...

Kdykoliv slyším hudbu, roztančím se. Luciana Tomášová ze StarDance má za sebou deset let street dance i vlastní kapelu
Kdykoliv slyším hudbu, roztančím se. Luciana Tomášová ze StarDance má za sebou deset let street dance i vlastní kapelu

Herečka z Nového Boru, která vydala album s brněnskými muzikanty a roky trénovala street dance, teď zkouší...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...

Všechny články tohoto autora →
VIPživot.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.