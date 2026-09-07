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Když mají oba partneři zelené oči, hodí se k sobě?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Napadlo vás někdy, že barva vašich očí určuje váš charakter? Podle výzkumu amerických vědců souvisí vnitřní síla člověka s barvou jeho duhovek. Ale co milostná kompatibilita, kterou lze na základě takové teorie stanovit? Hodili by se k sobě dva zelenoocí partneři?
Když mají oba partneři zelené oči, hodí se k sobě?
Zdroj: dekazigzag / Shutterstock
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