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Podzimní rostliny vhodné do truhlíků k výzdobě oken a balkonů

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Podivné léto plné deště máme za sebou a přichází podzim, čas, kdy je třeba udělat novou květinovou výzdobu ve venkovních truhlících a letničky vyměnit za rostliny, které jsou trvalejší a snesou chladnější klima.
Podzimní rostliny vhodné do truhlíků k výzdobě oken a balkonů

Podzimní rostliny vhodné do truhlíků k výzdobě oken a balkonů

Zdroj: Tibesty / Shutterstock
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