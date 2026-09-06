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Jak přesně probíhá dieta po italsku? Pochutnáte si, a přesto zhubnete

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Plnohodnotná a vyvážená, žádná potravina není zakázána. Můžete jíst téměř cokoli, včetně pečiva, sýra a těstovin. Pochutnáte si, a přesto zhubnete a uděláte něco pro své zdraví. Tak přesně taková je dieta po italsku.
Jak přesně probíhá dieta po italsku? Pochutnáte si, a přesto zhubnete

Jak přesně probíhá dieta po italsku? Pochutnáte si, a přesto zhubnete

Zdroj: Oleg Shishkov / Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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