Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Šípky: Podzimní korále plné vitamínů jsou nezbytnou výbavou každé spižírny

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Víte, že šípek obsahuje nejlepší bioidentickou formu vitamínu C a tělo jej snadno vstřebá? Že plody šípku jsou v boji s infekcí močových cest účinnější než brusinky a že pomáhají léčit kožní onemocnění? Pojďme se spolu projít šípkovou alejí plnou červených korálků, po cestě za silnou imunitou a pozitivní myslí.
Šípky: Podzimní korále plné vitamínů jsou nezbytnou výbavou každé spižírny

Šípky: Podzimní korále plné vitamínů jsou nezbytnou výbavou každé spižírny

Zdroj: Halil ibrahim mescioglu / Shutterstock
Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
Podzimní rostliny vhodné do truhlíků k výzdobě oken a balkonů
Podzimní rostliny vhodné do truhlíků k výzdobě oken a balkonů
Krásné teplé dny září přímo zvou do zeleninové zahrádky
Krásné teplé dny září přímo zvou do zeleninové zahrádky

Měsíc září je pro zahrádkáře odměnou za péči o zahradu a je stále co sklízet a ochutnávat. Je to také...

Letní opálení ještě několik týdnů po dovolené? Je to možné
Letní opálení ještě několik týdnů po dovolené? Je to možné

Pobyt na sluníčku udělal své, máte krásně hnědou pokožku a děsí vás představa, že bude za pár dní pryč. No,...

3 základní kroky pro oživení zesláblých vlasů po letních měsících
3 základní kroky pro oživení zesláblých vlasů po letních měsících

Vrátili jste se odpočatí z dovolené, tak je čas nechat odpočinout také vaše vlasy. Sluníčko, sůl, bazénová...

Zaleťte si v září na výlet do Říma, města plného fontán a starověké historie
Zaleťte si v září na výlet do Říma, města plného fontán a starověké historie

Římské fontány jsou skutečnými protagonisty ulic a uliček tohoto města. Toto historické centrum má minulost...

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Bez FAJNTIPU by byl internet o něco chudší.

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.