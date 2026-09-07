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Pohlreich mu pochválil jídlo, hvězdu ale nedal. Majitel restaurace z Ano, šéfe! teď promluvil: „Nebylo tam uražené ego?"Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Restaurace Trilobit ve Veselí nad Lužnicí prošla kontrolní návštěvou Zdeňka Pohlreicha. Jídlo bylo výrazně lepší, hvězda přesto nepřišla. Spolumajitel Michal teď nabízí vlastní vysvětlení.
Zdeněk Pohlreich
Zdroj: Nextfoto
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