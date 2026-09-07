Rozvedený Krejčík mlčí, jeho bývalý muž ale ne. Jiří Vymětal napsal veřejný vzkaz a zmínil i zdraví svých rodičů

Tři měsíce po Krejčíkově červnovém oznámení, že se rozvádí, přišla soudní tečka. A s ní nový instagramový příspěvek, tentokrát ne od herce, ale od jeho bývalého manžela.
Jiří Vymětal, ředitel ZŠ a MŠ Svatoplukova v Olomouci a držitel ocenění Ředitel roku, v něm oznámil konec „čtyřsetdenního manželství“, deklaroval odpuštění i přijetí, a zároveň varoval, že pokud se budou dál šířit „lži“, je připraven je konfrontovat „pravdou“ a „důkazy“. Zmínil přitom i své rodiče, kteří celou situaci podle jeho slov „odnesli zdravím“. Krejčík od června veřejně neřekl nic. Dva muži, dva přístupy k témuž rozpadu. Tři veřejné momenty, tři posuny tónu
Časová osa tohoto příběhu se vejde do jediného léta a podzimu. První obřad proběhl
8. srpna 2025, druhý, církevní, o tři týdny později v Červeném kostele v Olomouci. Pak přišel 2. červen 2026 a Krejčíkův instagramový text, v němž napsal, že vztah po svatbě přestal být „bezpečným místem“, že byly překročeny jeho hranice a že některé příběhy mají zůstat za zavřenými dveřmi. Hned následující den reagoval Vymětal: odmítl černobílé dělení na viníka a oběť a zdůraznil, že nechce hledat ani jednoho. Třetí moment přišel 3. září 2026, v den soudního rozvodu. A tón se posunul. Vymětal už nepsal o smíru. Psal o obraně. Co přesně Vymětal napsal, a co ne
Zářijový příspěvek stojí na třech pilířích. Prvním je oznámení, že soud manželství oficiálně ukončil. Druhým je deklarace, že z jeho strany „už dávno došlo k odpuštění a přijetí konce“. Třetím, a nejostřejším, je varování:
pokud jeho bývalý partner nebo kdokoliv z jeho blízkého okolí budou dál reprodukovat „lži“ a používat termíny jako „zrada“ či „ztráta bezpečí“, je připraven zavádějící výroky konfrontovat důkazy.
Jaké důkazy má na mysli, neupřesnil. Žádné nezveřejnil, neoznámil ani jejich konkrétní obsah. Jde tedy o podmíněnou hrozbu, ne o spontánní odhalení.
Zvlášť emotivní je pasáž o rodičích. Vymětal uvedl, že jeho trápení „odneslo zdraví“ rodičů a že celou situaci prožívali „v dvojnásobné intenzitě“. Diagnózu, hospitalizaci ani bližší okolnosti ale neuvedl. Zůstává to jako osobní svědectví o dopadu, ne jako lékařská zpráva.
Zdroj fotografie: Nextfoto Krejčíkovo mlčení není překvapení
Že se herec po soudním rozvodu nevyjádřil, může působit jako záhada. Ve skutečnosti je to přesně to, co avizoval. V červnovém textu napsal, že už nechce soukromí takto otevřeně sdílet. Současné ticho je konzistentní s tímto postojem, ne nutně známka dalšího tajemství.
Výsledkem je asymetrie, která celý příběh definuje. Krejčík se stáhl do soukromí, Vymětal přešel do veřejné obrany vlastní verze. Spor se tak nevede o zveřejněné důkazy, ale o interpretaci slov:
„bezpečí“ proti „lžím“, „hranice“ proti „pravdě“. Kdo určí veřejný výklad rozpadu, závisí na tom, kdo mluví. A teď mluví jen jeden z nich. Čtyři sta dní v zemi, kde průměr je třináct let
Vymětalova formulace „čtyřsetdenní manželství“ je spíš rétorické zaokrouhlení než přesný kalendářní údaj; od prvního obřadu v srpnu 2025 do soudního rozvodu v září 2026 uplynulo zhruba třináct měsíců. I tak jde o výjimečně krátkou dobu. Podle
Českého statistického úřadu činil průměrný věk manželství při rozvodu v roce 2024 celých 13,5 roku. Vymětalových přibližně 400 dní je dvanáctkrát méně.
Statisticky přitom nejde o nic mimořádného v tom smyslu, že by rozvody byly v Česku vzácné; v roce 2025 jich soudy vyslovily 21 200 a rozvodem skončilo 41 procent manželství. Mimořádnost tohoto případu je mediální a personální, ne číselná.
Spor o verzi, ne o fakta
Za pozornost stojí ještě jeden Vymětalův veřejný výstup z srpna 2026. V něm tvrdil, že s příchodem svého syna „oba počítali“ už během vztahu a že dítě přijalo požehnání na jejich církevní svatbě. To je přímý protiargument k dřívějším mediálním spekulacím o „utajeném dítěti“ jako spouštěči krize. Ani toto tvrzení ale Krejčík veřejně nekomentoval.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová