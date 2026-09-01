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Krásné teplé dny září přímo zvou do zeleninové zahrádky

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Měsíc září je pro zahrádkáře odměnou za péči o zahradu a je stále co sklízet a ochutnávat. Je to také měsíc, který už pomalu vybízí k přípravě záhonů na zimní období. Na druhou stranu je možné ještě využít záhony a vypěstovat si čerstvou zeleninu, dokud se už definitivně nepřihlásí chladné počasí.
Krásné teplé dny září přímo zvou do zeleninové zahrádky

Krásné teplé dny září přímo zvou do zeleninové zahrádky

Zdroj: Koodesnica71 / Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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