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Co dělat pro důkladné vyčištění matrace?

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Matraci, na které každou noc spíme, s námi bohužel sdílejí i miliony roztočů. Jejich trus přitom způsobuje vážné alergické reakce. Každou matraci je čas od času potřeba pořádně vyčistit a její čistotu udržovat. Jak na to?
Co dělat pro důkladné vyčištění matrace?

Co dělat pro důkladné vyčištění matrace?

Zdroj: LightField Studios / Shutterstock
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