Vémola se pojistil předmanželskou smlouvou, jenže ta ho při rozvodu s Lelou nemusí vůbec ochránit. Advokát promluvil

Když Karlos Vémola v dubnu oznámil rozchod s Lelou Ceterovou, veřejností proběhla informace, že se zápasník „pojistil“ předmanželskou smlouvou. Jenže advokát
Jakub Drábek pro eXtra.cz rozebral, proč je tahle jistota jen zdánlivá. Smlouva sepsaná u notáře řeší rozdělení společného majetku, tedy kdo si nechá dům, kdo auto, co patří komu. Neřeší ale zákonný nárok manželky žádat výživné. A právě ten může být pro Vémolu při rozpadu manželství se třemi malými dětmi daleko bolestivější než jednorázové vypořádání. Co předmanželská smlouva skutečně kryje
Přesný text Vémolovy smlouvy veřejně dostupný není. Obecně ale smlouva o manželském majetkovém režimu, sepsaná formou notářského zápisu,
upravuje odchylku od zákonného společného jmění manželů. Manželé si mohou dohodnout oddělená jmění, zúžit nebo rozšířit SJM, případně předem nastavit pravidla pro případ zániku manželství. Podle Portálu veřejné správy má taková smlouva i své zákonné limity: nesmí měnit pravidla o obvyklém vybavení rodinné domácnosti a nesmí svými důsledky vyloučit schopnost jednoho z manželů zabezpečovat rodinu.
Pokud navíc smlouva není zapsaná do veřejného Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, nemusí mít plný účinek vůči třetím osobám, ted
y věřitelům, bankám či obchodním partnerům. Drábek k tomu dodal varovný detail: některé smlouvy mohou být sepsány tak, že je soud prohlásí za zcela neplatné. Bez znalosti konkrétního textu ale nelze posoudit, zda Vémolova smlouva trpí formální či obsahovou vadou. Paragraf, který smlouva neumí vypnout
Klíčový je § 697 občanského zákoníku. Ten říká, že manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost v rozsahu, který oběma zajišťuje zásadně stejnou hmotnou a kulturní úroveň. Tato povinnost dokonce předchází vyživovací povinnosti dítěte i rodičů. Drábek to pro eXtra.cz shrnul jednou větou:
„Nelze se předem vzdát svých zákonem zaručených práv.“
Ústavní soud v nedávném nálezu k výživnému mezi manžely s vysoce nadstandardními příjmy upřesnil, že
soud musí porovnat celkový životní standard obou manželů, nejen příjmy, ale i způsob života, bydlení, zdravotní stav, rodinné poměry a péči o děti a domácnost. Nejde tedy o prostou otázku, zda je Lela na Vémolovi „závislá“. Jde o to, zda žije na srovnatelné úrovni.
Zároveň platí korektiv z druhé strany: judikatura říká, že soud zkoumá i schopnosti a možnosti oprávněného manžela dosáhnout vlastního příjmu.
Výživné nemá sloužit jako bezpracné dorovnání. Pokud by Lela měla stabilní příjem a nebyla limitována péčí o děti, její nárok by mohl být nižší nebo nulový. Jenže u matky tří malých dětí, která podle vlastních slov řeší situaci s právníky od dubna, je tato obrana pro Vémolu těžko použitelná. Dvě platební povinnosti, ne jedna
Veřejně je doloženo, že Vémola v podcastu OSSCAST mluvil o 50 000 korunách měsíčně na tři děti. To je výživné pro děti, samostatný nárok, který s manželským výživným nesouvisí. Pokud by soud přiznal i výživné pro Lelu podle § 697, šlo by o další pravidelnou částku navíc.
Foto: NextFoto
Kolik přesně? Český právní řád pro manželské výživné nemá tabulku ani pevné procento. Rozhodují odůvodněné potřeby oprávněného a schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného, včetně potenciálních příjmů. Vémolův návrat do profesionálního zápasu je přitom veřejně potvrzený: na OKTAGON 94 ve Frankfurtu má nastoupit 26. září. To je pro soud argument, že jeho výdělečná kapacita trvá.
Podle nás lze při výrazně vyšší životní úrovni povinného a omezené výdělečné schopnosti pečující matky odhadovat další nárok v řádu desítek tisíc měsíčně. Bez ověřených příjmových podkladů je to ale kvalifikovaný odhad, ne výpočet. Drábek sám hovořil o „vysoké pravděpodobnosti“, že by Lela s nárokem na výživné mohla u soudu uspět.
Co se stane po rozvodu
Povinnost podle § 697 je vázaná na trvání manželství. Rozvodem končí. Jenže může nastoupit jiný režim: výživné rozvedeného manžela. Pokud se rozvedený manžel není schopen sám živit a tato neschopnost má původ v manželství nebo v souvislosti s ním, může žádat přiměřenou výživu. Ve zvláštních případech může soud dokonce až na tři roky dorovnávat zásadně stejnou životní úroveň rozvedených manželů. Podle
Ministerstva spravedlnosti jde o přísnější podmínky než za trvání manželství, ale u páru s třemi dětmi a výrazným příjmovým nepoměrem to rozhodně není akademická možnost.
Důležitý procesní detail: výživné mezi manžely lze přiznat zpravidla až ode dne zahájení řízení, ne zpětně za celé období rozpadu vztahu. Čas podání návrhu tedy hraje roli. Lela v červenci pro média uvedla, že se rozhodla manželství ukončit už v prosinci 2025. V dubnu potvrdila, že situaci řeší právníci. Přesná fáze soudního řízení ani datum podání návrhu ale z veřejných zdrojů doložit nelze.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová