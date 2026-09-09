Jedna vrstva místo tří. Technik ukázal řešení, které zvládne i chalupu

Starší domy a chalupy mají svoje pravidla. Co bezvadně funguje na novostavbě, jim někdy spíš uškodí. Zabalit kamenné zdivo nebo roubenku do silné vrstvy polystyrenu zní jako rychlá cesta k teplu, jenže právě u těchhle staveb se to často vymstí. Existuje ale postup, který nepotřebuje lepené desky, hmoždinky ani skládání několika materiálů na sebe. Nanáší se rovnou na stěnu a se starým domem si rozumí.
Proč se starý dům nedá zabalit jako novostavba
Vlhkost, kterou zdi staré chalupy nasáknou, se musí dostat na povrch a odpařit. Nepropustná fasáda jí tuhle cestu zavře, takže pára uvízne v konstrukci a sráží se přímo ve zdi. Na stěnách se pak objeví tmavé kouty, vlhké mapy a plíseň.
Když nepropustná fasáda uzavře vlhkosti cestu ven, zůstane pára ve zdivu a na stěnách staré chalupy se objeví vlhké mapy a plíseň. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Právě proto se u domů postavených před mnoha desítkami let nevyplácí sáhnout automaticky po nejlevnějším řešení. Kamenné i cihelné zdivo, a hlavně dřevěné roubenky, potřebují takzvaně dýchat. Materiál na jejich fasádě musí umět propouštět vodní páru, jinak se potíž s vlhkostí jen přesune dovnitř.
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Řešením, o kterém je řeč, je tepelněizolační omítka, někdy označovaná jako termoizolační nebo jen termo omítka. Od běžné omítky se liší tím, že má do sebe zamíchaný lehký izolační materiál, nejčastěji expandovaný perlit, případně drobné kuličky polystyrenu. Vzdušný a extrémně lehký perlit dělá z obyčejné malty vrstvu, která teplo v domě udrží o něco lépe.
A v tom je ten hlavní rozdíl oproti klasickému zateplení. Kontaktní systém se skládá z několika vrstev naskládaných na sebe: lepidla, izolační desky, výztužné vrstvy se síťkou a finální omítky. Termoizolační omítka se místo toho nanáší přímo na zdivo, po předchozím nástřiku, ručně nebo strojově. Odpadá lepení a kotvení desek, což celou práci znatelně zjednoduší.
Kolik tepla vlastně ušetří
Tady je potřeba zůstat upřímný. Termoizolační omítka plnohodnotné zateplení nezastane a žádný poctivý odborník to ani netvrdí. Její izolační schopnost je proti klasickému izolantu výrazně nižší.
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Dobře to ukazuje jednoduché srovnání. Zhruba čtyři centimetry termo omítky udrží teplo přibližně stejně jako jediný centimetr fasádního polystyrenu. Abyste omítkou dohnali účinek běžného zateplení, musela by mít nereálnou tloušťku. Zůstává tak spíš pomocníkem na půl cesty ke klasickému zateplení a tepelné ztráty umí jen zmírnit.
Kdy se vyplatí a kdy ne
Smysl dává tam, kde se plné zateplení dělat nedá nebo není vhodné. Typicky:
u historických budov se zdobnými fasádami, u památkově chráněných objektů, právě u chalup, kde by tlustá vrstva desek setřela ráz stavby. Přečtěte si také: Tři milimetry místo 15 centimetrů. Odborník ukázal izolaci pro staré domy
Poslouží i jako doplněk, který srovná drobné tepelné mosty a zvedne pocit tepla v místnosti.
Hlavní výhodou zůstává paropropustnost. Omítka nechá zdivo dýchat, takže se vlhkost nezavře dovnitř jako u nevhodně použitého polystyrenu. Své nevýhody ale má. Materiál je poměrně nasákavý, a tak se nehodí na sokl u země, který nejvíc schytává déšť a vzlínající vodu.
Na co si dát pozor při realizaci
Prvním krokem u každého staršího domu je vyřešit vlhkost. Na mokré zdivo nemá smysl dávat vůbec nic, dokud se neodvlhčí. Teprve suchá stěna je připravená na další úpravu.
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Počítat se musí i s časem. Tepelněizolační omítka zraje pomalu a silnější vrstva potřebuje na vyschnutí klidně několik týdnů, než se může přejít dál. Je navíc měkčí než běžná omítka, takže ji zpevňuje výztužná síťovina a chrání finální vrstva, bez které by rychle chátrala. Když se tyhle zásady dodrží, dostane starý dům úpravu, která mu sedne mnohem líp než módní, ale nevhodné řešení.
Zdroje: https://www.bignews.cz/materialy-a-technologie/tepelneizolacni-omitky-a-jejich-vyuziti, https://stavebnice-svepomoci.cz/zatepleni-domu-v-roce-2026-pruvodce-vyberem-materialu-ceny-a-dotace, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/vybirame-tepelnou-izolaci-pro-fasadu-starsiho-domu.html, https://homebydleni.cz/dum/rekonstrukce-domu/omitka-na-kazdy-zpusob/, https://www.naseinfo.cz/zatepleni-chaty-a-chalupy, https://www.zofi.cz/bonus-termo-omitka-vs-kontaktni-zateplovaci-system
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