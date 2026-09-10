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Dcera Leoše Mareše propadla nečekané zálibě. Velkou roli v tom sehrála televizní show

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Čtyřletá Alex Marešová má za sebou svou první zkušenost s velkou televizní show. Leoš Mareš se s dcerou podíval na SuperStar a záhy zjistil, že pro dítě může mít soutěž úplně jiný rozměr než pro dospělého diváka. Po skončení pořadu navíc televizní zábava pokračovala i doma.
U Marešových se objevila nová vášeň. Malá Alex se nadchla díky pořadu, který zná celé Česko.

U Marešových se objevila nová vášeň. Malá Alex se nadchla díky pořadu, který zná celé Česko.

Zdroj: Nextfoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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