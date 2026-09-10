Jak budou prázdniny a svátky ve školním roce 2026/27. Tohle žádného Čecha nepotěší

Obsah článku
Konec roku 2026 přinese pracujícím Čechům nepříjemné zjištění. Druhý svátek vánoční připadne na sobotu 26. prosince, čímž se automaticky ztratí jeden z tradičně volných dnů v týdnu. Štědrý den vyjde na čtvrtek 24. prosince a první svátek vánoční na pátek 25. prosince, takže zaměstnanci sice získají čtyřdenní volno, ale o klasický pětidenní blok přijdou.
Školáci budou mít situaci podstatně příjemnější. Jejich vánoční prázdniny startují už ve středu 23. prosince 2026 a trvají až do neděle 3. ledna 2027. Vyučování se obnoví teprve v pondělí 4. ledna, což dětem zajistí nepřetržitých dvanáct dní odpočinku. K tomu přispěje i Nový rok, který v pátek 1. ledna 2027 prodlouží první lednový víkend.
Září a říjen nabídnou příjemné úlevy
Školní rok 2026/27 odstartuje v úterý 1. září 2026, což žákům dopřeje mírnější rozjezd než tradiční pondělní nástup. Hned v prvním měsíci se navíc objeví Den české státnosti 28. září, který připadne na pondělí a všem zajistí třídenní prodloužený víkend bez nutnosti čerpat dovolenou.
Říjnový kalendář přinese ještě velkorysejší kombinaci. Den vzniku samostatného československého státu 28. října 2026 vychází na středu a ministerstvo školství na něj přímo navázalo oficiální podzimní prázdniny ve čtvrtek 29. října a pátek 30. října. Vzniká tak souvislý pětidenní blok volna, který mnohé školy mohou prodloužit ředitelským volnem na pondělí 26. a úterý 27. října. Žáci by tak teoreticky mohli získat devět celistvých dnů bez výuky.
Podzimní sérii uzavře Den boje za svobodu a demokracii 17. listopadu 2026, který připadne na úterý. I zde se nabízí možnost prodloužení o předchozí pondělí, záleží však výhradně na rozhodnutí vedení konkrétní školy.
Pololetí a šestitýdenní kolotoč jarních prázdnin
První pololetí vyvrcholí ve čtvrtek 28. ledna 2027, kdy žáci převezmou výpisy z vysvědčení. Jednodenní pololetní prázdniny následují v pátek 29. ledna, což všem zajistí třídenní oddech před startem druhé poloviny školního roku.
Hned vzápětí se rozbíhá tradiční rotace jarních prázdnin po jednotlivých okresech. Od 1. února do 14. března 2027 se budou střídavě uvolňovat různé regiony České republiky, což má zabránit přetížení ubytovacích kapacit a sjezdovek v horských střediscích.
- 1. února až 7. února: Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod a Bruntál
- 8. února až 14. února: Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava a Jeseník
- 15. února až 21. února: Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město a Prostějov
- 22. února až 28. února: Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny a Karviná
- 1. března až 7. března: Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov a Frýdek-Místek
- 8. března až 14. března: Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice a Nový Jičín
Březnové Velikonoce a květnová katastrofa
Jarní svátky přijdou v roce 2027 poměrně brzy. Velikonoční prázdniny začínají už ve čtvrtek 25. března 2027, což je Zelený čtvrtek. Pro dospělé jde ale stále o běžný pracovní den – jejich volno startuje až na Velký pátek 26. března. Následuje víkend a Velikonoční pondělí 29. března, takže školáci získají pětidenní odpočinek a pracující čtyřdenní blok volna.
Bohužel jde o poslední jarní radost. Květen 2027 přinese další kalendářní ránu: Svátek práce 1. května i Den vítězství 8. května vycházejí na sobotu. Zaměstnanci i studenti tak přijdou o dva volné všední dny, které jindy květen proměňují v nejoblíbenější odpočinkový měsíc roku. Místo tradičních prodloužených víkendů čeká všechny standardní pracovní týden bez úlev.
Červencová náplast a konec školního roku
Školní rok 2026/27 skončí ve středu 30. června 2027 předáním závěrečného vysvědčení. Hlavní letní prázdniny odstartují ve čtvrtek 1. července a potrvají až do úterý 31. srpna 2027.
Začátek prázdnin však přinese alespoň částečnou náplast za nepříznivý kalendář z Vánoc a května. Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. července 2027 připadne na pondělí a Den upálení mistra Jana Husa 6. července na úterý. Rodiny s dětmi tak hned v prvním prázdninovém týdnu získají čtyřdenní prostor pro cestování, aniž by dospělí museli čerpat mnoho dní z dovolené.
Návrat do školních lavic v dalším školním roce 2027/2028 je naplánován na středu 1. září 2027. Kalendář tak nabídne podobně šetrný rozjezd jako letos.
Zdroje článku: MŠMT, penize.cz, e15.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová