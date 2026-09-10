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Vůně čistého prádla přiměla lidi utrácet víc. Nejspíš utišila velmi starý alarm v našem mozku

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V second handu rozhoduje o nákupu cena, vzhled nebo značka oblečení. Podle nového experimentu ale také něco, co zákazník možná vědomě téměř nevnímá: pach.
Vůně čistého prádla přiměla lidi utrácet víc. Nejspíš utišila velmi starý alarm v našem mozku

Vůně čistého prádla přiměla lidi utrácet víc. Nejspíš utišila velmi starý alarm v našem mozku

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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