Vůně čistého prádla přiměla lidi utrácet víc. Nejspíš utišila velmi starý alarm v našem mozku

Neviditelná překážka při nákupu
Psychologové umístili do obchodu difuzéry a střídali vůni čistého prádla, citrusovou vůni a běžný pach prodejny. Second hand nabízí jednu z nejjednodušších cest, jak prodloužit životnost oblečení. Přesto část lidí použitý oděv odmítá, i když je fyzicky čistý a v dobrém stavu. Psychologové se proto zaměřili na možnost, že za částí tohoto odporu stojí mechanismus mnohem starší než moderní móda.
Takzvaný behaviorální imunitní systém označuje soubor psychologických reakcí, které nás vedou k vyhýbání se možným zdrojům infekce. Zápach zkaženého jídla, tělesných výměšků nebo některé známky nemoci mohou vyvolat odpor ještě předtím, než dojde ke skutečnému kontaktu s patogenem. Použitý předmět, který před námi nosil neznámý člověk, může u části lidí spouštět podobnou opatrnost, i když žádné konkrétní hygienické riziko nemáme před sebou.
Tři pachy a skutečné peníze
Výzkumníci provedli terénní experiment přímo v second handu s více než dvěma stovkami zákazníků. V různých podmínkách nechali obchod vonět buď po čistém prádle, po citrusech, nebo zachovali jeho běžný pach. Následně nezjišťovali pouze deklarovaný zájem respondentů, ale skutečně utracené peníze.
Průměrná útrata byla nejvyšší při vůni čistého prádla. Citrus, přestože jde o obecně příjemnou a svěže působící vůni, podobný efekt nepřinesl. To je důležitý rozdíl. Kdyby stačilo pouze vytvořit příjemně provoněné prostředí, měly by oba typy vůně fungovat podobně.
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Vůně musí odpovídat příběhu předmětu
Čisté prádlo nese specifickou informaci: textilie byla vyprána. Citrus se může spojovat s uklizenou místností nebo čisticími prostředky, ale neposílá stejně jednoznačný signál právě o svetru, tričku nebo kabátu, který zákazník drží v ruce.
Ještě zajímavější byla souvislost s individuální citlivostí na kontaminaci. Lidé s vyšší tendencí vyhýbat se potenciálním zdrojům patogenů obecně hodnotili použité oblečení méně příznivě. Právě u této skupiny ale vůně čistého prádla pomáhala překážku nejsilněji oslabit.
Další experimenty přidaly podobný obraz. Když bylo použité oblečení spojeno s vůní čistého prádla, lidé je hodnotili jako hygieničtější a přitažlivější.
Nos neověřuje sterilitu
Z výsledků samozřejmě neplyne, že vůně je důkazem skutečné čistoty. Parfemace dokáže překrýt jiné pachy a příjemně vonící textilie nemusí být mikrobiologicky čistší než textilie bez vůně. Experiment se nezabýval skutečným počtem mikroorganismů. Zkoumal psychologické hodnocení a nákupní chování.
Právě rozdíl mezi reálným rizikem a pocitem rizika je na studii zajímavý. Náš smyslový systém nevznikl jako laboratorní analyzátor. Pracuje s vodítky, která byla v evoluční minulosti často užitečná, a z nich rychle odhaduje, zda se něčemu přiblížit, nebo se tomu vyhnout.
Udržitelnost může procházet nosem
Výsledky mají zajímavý přesah do udržitelné spotřeby. Nejde nutně o to zaplnit všechny obchody parfémem, ale pochopit, proč lidé určitou formu opětovného využívání věcí odmítají, i když pro toto odmítnutí nemají vědomě formulovaný důvod.
V případě second handu nemusí být problém pouze v módním vkusu, ceně nebo společenském statusu použitého oblečení. Mezi věšákem a pokladnou může u části zákazníků stát starý obranný mechanismus, který původně pomáhal našim předkům držet odstup od možné nákazy. Moderní obchod ho dokázal ovlivnit něčím banálním: pachem, který mozku připomněl, že tohle oblečení už někdo vypral.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Evolution and Human Behavior – Sustainability going viral: pathogen avoidance as a barrier to second-hand consumption addressable by smell-based interventions, DOI 10.1016/j.evolhumbehav.2026.106893 [2], Radboud University – Fresh laundry scent leads to higher spending on second-hand clothes [3]. img ai generated