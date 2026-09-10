Mladou Češku během túry přepadly silné bolesti. Z hor ji nakonec musel přepravit vrtulník

Mladou Češku během túry přepadly silné bolesti. Z hor ji nakonec musel přepravit vrtulníkPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Túra Češky v Malé Fatře skončila zásahem záchranářů. Během transportu se její stav zhoršil.
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