Maliny v srpnu ještě nesmí hladovět. Dusičnan amonný zvětší poslední plody, když ho dáte včas a po dvou týdnech přidáte hnůj

Pokud si chcete pojistit poslední úrodu malin, musíte se o ně také správně postarat. I když to tak nemusí na první pohled vypadat, stále je velmi důležitá výživa.
Maliny mohou odpočívat až ve chvíli, kdy definitivně odplodí (platí to samozřejmě jen případě, že na zahradě pěstujete ty remontantní – ty běžné už totiž mají odplozeno dávno). Proč právě dusičnan
Dusičnan amonný je výborným zdrojem dusíku, důležitého prvku pro růst rostlin. Je to minerální granulované hnojivo, které se používá k základnímu
vyhnojení půdy pro všechny druhy plodin na všech druzích půd, jak radí web FineGardening. Je tedy ideální pro použití na jaře a na sklonku léta nebo na podzim, a to nejlépe v kombinaci s organickými hnojivy (jako je například granulovaný hnůj). A jak vlastně funguje? Zdroj fotografie: Pixabay Aby i vaše poslední úroda sladkých malin stála za to, pojistěte si ji osvědčeným hnojivem našich dědečků. Stojí za to.
Dusík, který je nezbytnou součástí dusičnanu, je velmi důležitý pro tvorbu kořenového systému a násadu květů u rostlin. Podporuje také příjem živin a
umožňuje maximální využití sluneční energie listy. Proto je dusičnan ideálním hnojivem pro zahrady a zemědělské plodiny. Jeho aplikace však má svá pravidla. Účinky dusíku ještě podpořte plevelem
Asi dva týdny po aplikaci této výživy je vhodné záhony s malinami ještě navíc vyživit s pomocí hnoje. Snadno seženete ten granulovaný třeba v zahradnictví (ale
použít samozřejmě můžete i své vlastní zásoby). V případě granulovaného hnoje stačí podle informací z webu Extension jedna hrst granulí vhozená do 10 litrů vody. Touto zálivkou poté své maliny jednoduše zalijte. Uvidíte, že vám doslova začnou růst a zrát přímo před očima. Zdroj fotografie: Freepik Aby byla letos úroda vašich malin opravdu bohatá, musíte jim dopřát ty správné živiny. Sáhněte do domácích zdrojů Co si ještě pohlídat
„
Já mám zkušenost, že u malin je nejdůležitější vlhkost. Vytvořte si proto takový režim zavlažování, který udržuje půdu vlhkou, ale ne přemokřenou.radí paní Radka N. z Olomouce. A Chalupáři-Zahrádkáři radí také mulčovat, Během období veder pak zvyšte četnost zálivky, aby se rostliny lépe vyrovnaly se stresem a maximalizovaly příjem živin. Vyplatí se to, i když je vedro třeba jenom pár dní, vážně,“ bohatě vám postačí posekaná tráva.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři