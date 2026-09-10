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Maliny v srpnu ještě nesmí hladovět. Dusičnan amonný zvětší poslední plody, když ho dáte včas a po dvou týdnech přidáte hnůj

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I podzimní úroda malin může opravdu stát za to. Stačí, když si ji pojistíte docela jednoduchým a levným hnojivem. Ale nemeškejte.
Maliny v srpnu ještě nesmí hladovět. Dusičnan amonný zvětší poslední plody, když ho dáte včas a po dvou týdnech přidáte hnůj

Maliny v srpnu ještě nesmí hladovět. Dusičnan amonný zvětší poslední plody, když ho dáte včas a po dvou týdnech přidáte hnůj

Zdroj: Robert & Mihaela Vicol / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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