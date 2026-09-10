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Spor o obchodní centrum v Kuklenách: Investor chce po Hradci 320 milionů

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Společnost Endeta ze skupiny J&T Real Estate žádá formou předžalobní výzvy po Hradci Králové přes 320 milionů korun za údajnou škodu při přípravě stavby nákupního centra Nová Zelená ve čtvrti Kukleny. Radnice požadavek společnosti odmítá a je připravena s firmou jednat. Projekt obchodního parku investor začal chystat asi před 16 lety a dosud z něj nic nestojí.
Spor o obchodní centrum v Kuklenách: Investor chce po Hradci 320 milionů

Spor o obchodní centrum v Kuklenách: Investor chce po Hradci 320 milionů

Zdroj: J&T REAL ESTATE CZ
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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