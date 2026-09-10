Spor o obchodní centrum v Kuklenách: Investor chce po Hradci 320 milionů

Cílem předžalobní výzvy je podle Endety chránit majetek společnosti. "Výzva je výsledkem více než šesti let jednání s městem Hradec Králové, během nichž se přes opakovanou snahu nepodařilo nastavit stabilní a předvídatelné podmínky pro realizaci projektu Nová Zelená," citoval mluvčí J&T Real Estate Moniku Veselou Deník. Endeta nicméně podle Veselé nadále upřednostňuje dohodu s městem a je připravena jednat.
Endeta podle Řádka žádá úhradu do konce září. "Město nárok neuznává, věc se řeší právní cestou, dáme k tomu právní stanovisko. Město je připraveno jednat o věcném řešení situace v mezích současného platného územního plánu, práva a veřejného zájmu," uvedl náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09). Endeta nárok podle něj opírá o posudek, který ale není objektivním podkladem a právním dokumentem.
Město podle Řádka na konci června Endetu vyzvalo k pokračování jednání a k doplnění podkladů, ale věcnou odpověď nedostalo. "Následně na konci srpna přišla předžalobní výzva," uvedl Řádek. Dodal, že i v novém územním plánu, který platí od března, může v lokalitě na západním okraji města komerční centrum vzniknout.
Projekt obchodního parku se stal předmětem velkých debat v roce 2022. Tehdy zastupitelé memorandum o společném postupu mezi městem a společností Endeta odmítli. Představitelům města uložili, aby při jednáních s investorem trvali na vybudování nové komunikace k obchodnímu centru. Stávající silnice by podle nich nápor neunesly a auta by zahltila Kukleny.
Loni v květnu zastupitelé chválili příkazní smlouvu, podle které by společnost Endeta jako investor projektu měla pro město v Kuklenách postavit na své náklady novou silnici za zhruba 200 milionů korun. Takzvaná radiála Nová Zelená by dopravu k centru odvedla mimo Kukleny. Silnice ale nezískala povolení do konce platnosti starého územního plánu.
Výkonný ředitel J&T Real Estate Martin Kodeš dříve uvedl, že celé území na západním okraji města ve vlastnictví Endety má 40 hektarů. "Endeta v tom má přes miliardu (korun) majetku," uvedl.
Obchodní zóna Nová Zelená by měla zabrat 25,5 hektaru. Kolem centrálního parkoviště s téměř 1900 místy má vzniknout 14 hlavních objektů. V areálu by mělo být 37 obchodních jednotek s celkovou prodejní plochou 40.120 metrů čtverečních. Od zástavby by měl zónu oddělovat park o rozloze 4,4 hektaru. V severní části areálu by mohlo vyrůst 1000 až 2000 bytů. Od sjezdu z dálnice D11 v Kuklenách zóna leží jeden kilometr.