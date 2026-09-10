Drinky podle horoskopu: Namíchejte si nápoj, který dokonale ladí s vaším znamením

Beran (21. března – 19. dubna): Ohnivá jiskra
Berani jsou energičtí, odvážní a neradi stojí na místě. Jejich ohnivý temperament a spojení s Marsem si přímo říkají o výraznější chutě, které dokážou zaujmout na první doušek. Ohnivá jiskra kombinuje zázvor, chilli, citrusy a maliny, a to přesně tak, aby byla stejně živá jako samotný Beran.
Ingredience kousek čerstvého zázvoru, oloupaného a nastrouhaného nebo nakrájeného na tenké plátky špetka čerstvého chilli šťáva z ½ citronu šťáva z ½ limetky 1 lžička medu nebo javorového sirupu 100 ml malinové šťávy 150 ml perlivé vody led plátek citronu nebo snítka čerstvé máty na ozdobení Postup Do sklenice vložte nastrouhaný zázvor a špetku chilli. Přidejte citronovou a limetkovou šťávu a med nebo javorový sirup. Jemně promíchejte, aby se chutě spojily, a přidejte malinovou šťávu. Sklenici naplňte ledem, dolijte perlivou vodou a znovu promíchejte. Ozdobte plátkem citronu nebo snítkou máty. Býk (20. dubna – 20. května): Venušin elixír
Býci si potrpí na pohodlí, kvalitu a požitek ze všeho, co dokáže potěšit jejich smysly. Venušin elixír je jemný, krémový a přirozeně sladký. Datle, vanilka a skořice vytvářejí harmonickou kombinaci, která se hodí k poklidnému odpoledni i chvíli, kdy si chcete jednoduše dopřát něco dobrého.
Ingredience 200 ml rostlinného mléka 2 až 3 datle ½ lžičky vanilkového extraktu špetka mleté skořice led špetka mleté skořice nebo několik lístků jedlých růží na ozdobu Postup Všechny ingredience kromě ledu a ozdoby vložte do mixéru. Rozmixujte dohladka, dokud se datle zcela nerozmixují a nápoj nezíská krémovou konzistenci. Nalijte do sklenice s ledem. Ozdobte špetkou skořice nebo lístky jedlých růží. Blíženci (21. května – 20. června): Nápoj dvou tváří
Blíženci milují změnu, nové podněty a zajímavé kombinace. Proto si zaslouží drink, který v sobě spojuje několik chutí a zároveň zůstává lehký a svěží. Okurka, máta, limetka, zázvor a jablečná šťáva vytvářejí nečekanou, ale příjemně osvěžující kombinaci.
Ingredience 5 až 6 plátků čerstvé okurky 5 až 6 lístků čerstvé máty šťáva z ½ limetky 1 cm čerstvého zázvoru, nastrouhaného 1 lžička cukru podle chuti 50 ml jablečné šťávy 150 ml perlivé vody led Postup Do sklenice vložte plátky okurky a lístky máty. Přidejte limetkovou šťávu, nastrouhaný zázvor a cukr. Okurku a mátu jemně podrťte, aby se uvolnily jejich chutě. Přidejte jablečnou šťávu a promíchejte. Sklenici naplňte ledem, dolijte perlivou vodou a jemně promíchejte. Ozdobte plátkem okurky, mátou nebo limetkou.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: KÁVA PODLE ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU: ŠTÍŘI PREFERUJÍ MINI ESPRESSO, RYBY MAJÍ RÁDY ČOKOLÁDOVOU PŘÍCHUŤ Foto: Pexels Rak (21. června – 22. července): Něžný přístav
Raci bývají spojováni s citlivostí, intuicí a silným vztahem k domovu. Něžný přístav je proto jemný a ovocný drink, který působí trochu jako malý letní únik. Kokosová voda, maliny a máta vytvářejí lehkou kombinaci ideální pro klidný večer.
Ingredience 150 ml kokosové vody 50 ml rozmixovaných malin 10 ml agávového sirupu nebo podle chuti několik lístků čerstvé máty 50 až 100 ml sodovky led čerstvé maliny a máta na ozdobu Postup Do sklenice vložte lístky máty a jemně je podrťte. Přidejte rozmixované maliny, agávový sirup a kokosovou vodu. Dobře promíchejte. Sklenici naplňte ledem a dolijte sodovkou. Nakonec ozdobte čerstvými malinami a lístkem máty. Lev (23. července – 22. srpna): Zlatý elixír
Lev má rád výraznost, barvy a trochu pozornosti. Zlatý elixír proto sází na zářivou kombinaci pomeranče a ananasu, kterou zjemňuje kokos a vanilka. Výsledkem je tropický drink, který se na letním stole rozhodně neztratí.
Ingredience 100 ml čerstvé pomerančové šťávy 50 ml ananasové šťávy 30 ml kokosového mléka několik kapek vanilkového extraktu led plátek pomeranče a třešeň na ozdobu Postup Do šejkru s ledem nalijte pomerančovou a ananasovou šťávu, kokosové mléko a vanilkový extrakt. Důkladně protřepejte, dokud se ingredience nespojí a nápoj nevychladí. Přelijte do vysoké sklenice s ledem. Ozdobte plátkem pomeranče a třešní. Panna (23. srpna – 22. září): Nápoj pro perfekcionisty
Panny si potrpí na detail, pořádek a vyváženost. Jejich drink proto nemusí být komplikovaný, právě naopak. Čerstvá máta, limetka a jemná sladkost vytvářejí čistou a svěží kombinaci, v níž má každá ingredience své místo.
Ingredience 10 až 12 lístků čerstvé máty 30 ml limetkové šťávy 15 až 20 ml agávového nebo javorového sirupu 100 až 150 ml sycené vody led tenký plátek limetky na ozdobu Postup Do sklenice vložte lístky máty, přidejte limetkovou šťávu a agávový nebo javorový sirup. Jemně promíchejte a přidejte led. Směs podle potřeby přeceďte přes sítko do vysoké sklenice naplněné čerstvým ledem. Dolijte sycenou vodou a promíchejte. Ozdobte tenkým plátkem limetky.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: VYBERTE SI PODZIMNÍ ROSTLINU PODLE ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU: BERANI JSOU HOUŽEVNATÍ JAKO ROZCHODNÍK VELKÝ, BLÍŽENCI PROMĚNLIVÍ JAKO SVÍČKOVEC Foto: Unsplash Váhy (23. září – 22. října): Elixír rovnováhy
Váhy vyhledávají harmonii, krásu a příjemnou rovnováhu. Elixír rovnováhy proto spojuje sladké, kyselé a jemně ovocné tóny. Brusinky nebo maliny dodají nápoji barvu, limetka svěžest a bublinky lehkost.
Ingredience 60 ml brusinkové nebo malinové šťávy 15 ml limetkové šťávy 10 až 15 ml agávového nebo javorového sirupu 150 ml sycené vody nebo nealkoholického šumivého nápoje led čerstvé maliny, tenký plátek limetky nebo jedlé květy na ozdobu Postup Ve sklenici smíchejte brusinkovou nebo malinovou šťávu s limetkovou šťávou a sirupem. Sklenici naplňte ledem. Opatrně dolijte sycenou vodou nebo nealkoholickým šumivým nápojem. Jemně promíchejte a ozdobte malinami, limetkou nebo jedlými květy. Štír (23. října – 21. listopadu): Nápoj tajemství
Štír patří mezi intenzivnější znamení a jeho drink by proto neměl být obyčejný. Tmavá barva černého rybízu nebo třešní mu dodává tajemný vzhled, zatímco citron přidává svěží kontrast.
Ingredience 60 ml šťávy z černého rybízu nebo tmavých třešní 15 ml citronové šťávy 100 až 150 ml perlivé vody nebo zázvorového piva led bobule černého rybízu, třešeň nebo snítka rozmarýnu na ozdobu Postup Do šejkru nebo pevné sklenice nalijte šťávu z černého rybízu nebo třešní a citronovou šťávu. Přidejte led a důkladně protřepejte. Přeceďte do nízké sklenice naplněné čerstvým ledem. Dolijte perlivou vodou nebo zázvorovým pivem a jemně promíchejte. Ozdobte bobulemi černého rybízu, třešní nebo snítkou rozmarýnu. Střelec (22. listopadu – 21. prosince): Nápoj pro dobrodruhy
Střelci milují svobodu, nové zkušenosti a objevování nepoznaného. Jejich drink proto může být o něco exotičtější. Ananas, limetka a zázvor vytvářejí svěží kombinaci s jemně pikantním zakončením.
Ingredience 30 ml čerstvé ananasové šťávy 15 ml limetkové šťávy 10 ml javorového sirupu tenký plátek čerstvého zázvoru 100 až 150 ml perlivé vody led plátek pomeranče, snítka máty nebo jedlé květy na ozdobu Postup Do sklenice vložte tenký plátek zázvoru. Přilijte ananasovou a limetkovou šťávu a přidejte javorový sirup. Sklenici naplňte ledem a důkladně promíchejte. Dolijte perlivou vodou a ozdobte plátkem pomeranče, snítkou máty nebo jedlými květy.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: PŘÍCHUŤ ZMRZLINY PODLE ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU: BERANI NEPOHRDNOU KARAMELOVOU, ŠTÍŘI MILUJÍ TIRAMISU Foto: Pexels Kozoroh (22. prosince – 19. ledna): Elixír úspěchu
Kozorozi jsou spojováni s disciplínou, ambicemi a vytrvalostí. Jejich drink proto nepotřebuje efektní ingredience, důležitá je promyšlená kombinace chutí. Vychlazený černý čaj, jablko, karamel, vanilka a skořice vytvářejí plnější nápoj s výraznějším charakterem.
Ingredience 60 ml vychlazeného černého čaje 30 ml jablečné šťávy 15 ml karamelového sirupu 5 ml vanilkového extraktu špetka mleté skořice 100 až 150 ml perlivé vody led tenký plátek jablka na ozdobu Postup Do sklenice nalijte vychlazený černý čaj, jablečnou šťávu, karamelový sirup a vanilkový extrakt. Přidejte špetku skořice a důkladně promíchejte. Přidejte čerstvý led. Dolijte perlivou vodou a ozdobte tenkým plátkem jablka. Vodnář (20. ledna – 18. února): Nápoj inovátorů
Vodnáři bývají spojováni s originalitou, nezávislostí a chutí zkoušet nové věci. Proto se k nim hodí kombinace, která není úplně tradiční. Borůvky, grapefruit a kardamom vytvářejí výrazný základ, který můžete zjemnit perlivou vodou nebo tonikem.
Ingredience 60 ml čerstvé borůvkové šťávy 30 ml grapefruitové šťávy 15 ml agávového sirupu špetka mletého kardamomu 100 až 150 ml toniku nebo perlivé vody led plátek grapefruitu nebo snítka tymiánu na ozdobu Postup Do sklenice nalijte borůvkovou a grapefruitovou šťávu. Přidejte agávový sirup a špetku kardamomu. Důkladně promíchejte a přidejte led. Dolijte tonikem nebo perlivou vodou. Ozdobte plátkem grapefruitu nebo snítkou tymiánu. Ryby (19. února – 20. března): Snivý elixír
Ryby jsou posledním znamením zvěrokruhu a často se spojují s představivostí, citlivostí a silnou intuicí. Snivý elixír je proto jemný a lehký. Kokosová voda a hroznová šťáva vytvářejí sladký základ, který vyvažuje kapka citronu.
Ingredience 60 ml kokosové vody 30 ml čerstvé hroznové šťávy 5 ml citronové šťávy 100 až 150 ml perlivé nebo jemně perlivé vody led plátek citronu na ozdobu Postup Do sklenice nalijte kokosovou vodu, hroznovou šťávu a citronovou šťávu. Důkladně promíchejte a přidejte led. Dolijte perlivou nebo jemně perlivou vodou. Ozdobte plátkem citronu. Zdroje: Astrology.com, Cafe Astrology, autorský text