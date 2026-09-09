Jedno nastavení, které sníží účet za teplou vodu: Rozdíl poznáte hned a můžete ušetřit klidně 3 650 Kč

Ohřev teplé vody ukrajuje z domácího účtu za elektřinu jednu z největších částek, a přitom si ho málokdo hlídá. Většina lidí nastaví bojler jednou při stěhování a pak už na něj roky nesáhne. Stačí přitom otočit jediným knoflíkem a spotřeba začne klesat okamžitě, aniž byste doma poznali, že teče o něco méně horká voda.
Stačí otočit termostatem bojleru
Tím jedním nastavením je teplota, na kterou bojler ohřívá vodu. Ideální hodnota pro běžný provoz domácnosti se pohybuje kolem 55 stupňů. Spousta lidí přitom drží termostat zbytečně vysoko, klidně na 65 stupních i víc, aby měli jistotu, že teplá voda nikdy nedojde.
Rozdíl mezi 55 a 65 stupni při sprchování ani mytí nádobí nepoznáte, vodu si stejně mícháte se studenou. Vyšší teplota v nádrži je tak jen zbytečně nahřátá rezerva. Zato na spotřebě se změna projeví hned: jakmile knoflík stáhnete, bojler udržuje nižší teplotu, méně často naskakuje a začne spořit od první chvíle.
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Bojler není jen nádrž, kterou jednou nahřejete a máte klid. Voda v ní mezi jednotlivými odběry chladne, takže ji zařízení musí opakovaně dohřívat, jinak by nastavenou teplotu neudrželo. Čím výš máte termostat, tím větší jsou tepelné ztráty a tím častěji bojler naskakuje, i když zrovna žádnou vodu neodebíráte.
Hned po vytápění bývá ohřev vody nejdražší energetická položka v domácnosti. V bytech, kde se netopí plynem, spolkne klidně třetinu veškeré spotřebované elektřiny. Stažení teploty je přitom úprava, která nestojí ani korunu.
Kolik to udělá na účtu
Čím výš máte termostat nastavený teď, tím víc na snížení získáte. Když přetopený bojler stáhnete zhruba o deset stupňů, spotřeba na ohřev vody klesne řádově o pětinu. To u běžné domácnosti není žádná zanedbatelná položka.
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V penězích jde u čtyřčlenné rodiny, která přejde z přetopených 65 stupňů na úsporných 55, o úsporu kolem 3 650 korun ročně. Přesná částka se odvíjí od toho, kolik teplé vody doma spotřebujete a za kolik nakupujete elektřinu, takže u velké domácnosti se starým a vysoko nastaveným bojlerem může vyjít ještě výš. Ať si to přepočítáte pro sebe jakkoliv, vždycky jde o peníze, které jinak doslova vyhřívají zbytečně horkou nádrž.
Pod padesát stupňů ale nechoďte
Šetření má jednu hranici, kterou nemá smysl překračovat. Ve vlažné stojaté vodě se množí bakterie legionella, jejíž vdechnutí při sprchování může vyvolat nebezpečný zápal plic. Nejlépe se jí daří v rozmezí zhruba 25 až 45 stupňů, nad padesáti stupni se přestává množit a kolem šedesáti hyne.
Teplota vody Co se děje s legionellou zhruba 25 až 45 °C nejlépe se jí daří nad 50 °C množení se zastavuje kolem 60 °C bakterie hyne Přečtěte si také: Jedna vrstva místo tří. Technik ukázal řešení, které zvládne i chalupu
Teplota v bojleru by proto neměla klesnout pod 50 stupňů a rozumné minimum pro každodenní provoz je právě oněch 55. Osvědčila se jednoduchá pojistka: jednou týdně nechte bojler krátce vyhřát na 60 stupňů, čímž bakterie usazené v nádrži zlikvidujete. Nákaza hrozí hlavně tam, kde voda dlouho stojí a málo se odebírá, typicky na chalupách nebo u lidí, kteří bývají často pryč. V Česku jde ročně o stovky případů této choroby, takže hranici 50 stupňů berte vážně.
Ve vlažné vodě z bojleru se množí legionella, kterou při sprchování vdechujete, a proto by teplota neměla klesnout pod 50 stupňů. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Co teplotě ještě pomůže
Když už u bojleru budete, vyplatí se zkontrolovat ještě dvě věci. Máte-li dvoutarifní sazbu, nastavte ohřev tak, aby zapínal hlavně během levnějšího nočního proudu. Spotřeba energie zůstane stejná, levnější je jen samotná kilowatthodina odebraná v noci.
Druhá rezerva se skrývá v izolaci. Neizolovaná nádrž i rozvody teplé vody teplo ztrácejí nepřetržitě, obzvlášť když trubky vedou nevytápěným prostorem. Izolační plášť na bojler a obalení potrubí srazí ztráty o dalších pár procent. Na konečné částce se ale nejvíc podepíše to, kolik teplé vody vůbec spotřebujete, takže i kratší sprcha místo napuštěné vany se na účtu pozná.
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Zdroje: https://www.cez.cz/cs/clanky/jak-na-spravne-nastaveni-termostatu-pri-vytapeni-a-ohrevu-vody-169791, https://voda.tzb-info.cz/priprava-teple-vody/24441-nesnizujte-teplotu-vody-v-bojleru-pod-50-c-zvysuje-se-riziko-nakazy-legionellou, https://www.novinky.cz/clanek/domaci-snizit-teplotu-vody-v-bojleru-hrozi-legionella-40404347, https://www.mnd.cz/novinky/snizenim-teploty-vytapeni-i-ohrevu-vody-o-jeden-stupen-v-bojleru-muzete-usetrit-tisice-korun-rocne, https://www.drevostavitel.cz/clanek/spravne-nastaveny-bojler-ma-v-cesku-minimum-domacnosti, https://www.spp.cz/magazin/bojler-a-spotreba-elektriny-jak-nastavenim-teploty-vody-snizit-ucty
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